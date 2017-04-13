Россияне считают нужными партийные праймериз

Россия отказалась от "Евровидения" Кремль раскрыл доходы Путина Актер Степанов выпал из окна Взрыв в метро Дом-2

Самое читаемое

Татьяна Навка показала "неприличное" фото мужа без одежды
Больную Варум откачивали 40 минут
63-летняя Татьяна Веденеева о романе с 20-летним
Мать сдала Диану Шурыгину в больницу
Сенсационный поворот в деле об убийстве Вороненкова
партнеры
Воскресенье 16 апреля
Лента новостей
14:29
Путин встретил Пасху в Москве
14:17
Андрей Разин раскрыл причину смерти сына
13:18
В аэропортах Индии объявлена тревога
12:50
При пожаре на севере Москвы погиб человек
12:45
На Рублевке собрались самые красивые россиянки
12:11
В Татарстане школьница умерла после падения с лошади
11:50
Дорогу в аэропорт Петербурга перекрыло озеро (видео)
11:37
Телевизор убил ребенка в Ульяновской области
10:40
В аэропорту Нью-Йорка произошла эвакуация из-за гранаты
10:31
Лондон заманивает Москву в свою команду
23:48
На Рублевке выбрали самую красивую россиянку
21:57
Лопырева пришла на конкурс красоты в цыганском платье
21:19
"Кубок Гагарина": Магнитка и трехглавый дракон
18:03
Врачи поставили страшный диагноз Николаю Баскову
17:56
В Москве свадебный кортеж перекрыл шоссе
17:31
Киркоров показал гастрольную жену
16:38
В Москве легковушка протаранила остановку
16:20
В Киеве нашли утешение после бойкота "Евровидения"
15:47
Под Москвой задержали греческого борца
15:21
Бондарчук поможет покалеченному Степанову
15:05
Регионы принимают окружные финалы чемпионата АССК
14:50
Шепелев сжалился над семьей Фриске
14:22
Лавров усомнился в адекватности Киева
13:36
В Чили произошло мощное землетрясение
13:19
Шарапова пожаловалась на травлю
12:31
Сто рыбаков дрейфуют на льдине под Красноярском
12:03
В Москве эвакуировали Курский вокзал
11:57
Появление Благодатного огня объяснили научно
11:56
Школьник победил рак зеленым чаем
11:36
В Новой Москве случилось крупное ДТП
11:28
Милана Кержакова рассекретила имя новорожденного сына
11:11
Беременная Дитковските скрывает отца будущего ребенка
10:50
"Бандитское" прошлое мешает сыну Любови Полищук
10:28
Звезд лишили вечеринки в честь "Евровидения"
10:19
Горбачев: Холодная война близко
10:06
Пугачева хорошеет с каждым годом
22:52
Нюшу и Пьеху эвакуировали с концерта из-за угрозы взрыва
21:58
Алла Пугачева снова станет бабушкой
21:55
Кондитеры к Пасхе приготовили 45-килограмовое шоколадное яйцо
21:40
Вышел трейлер восьмого эпизода "Звездных войн" (видео)
21:21
Роналду заставил незнакомку молчать после изнасилования
21:20
В Москве у няни похитили ребенка
21:09
США впервые испытали ядерную бомбу с помощью истребителя
21:09
Чем полезен обновленный порядок принятия законов
21:01
Пасхальные яйца могут навредить здоровью
20:51
Арестован угрожавший Трампу вооруженный американец
20:33
Как себя вести в застрявшем лифте
20:33
Эрнст рассказал об огромной потере
20:20
Сколько зарабатывают российские депутаты
19:58
Кобзон в пятый раз стал самым богатым
19:41
ОСАГО хотят "скрестить" с каско
19:27
"ИГ" издевательски отреагировало на американскую "мать всех бомб"
19:25
Госдума 7.0: заметки диванного критика – 5
19:13
Найден новый способ добычи воды
19:03
Во Внуково аварийно сел самолет известного миллиардера
18:49
Чем России грозит бойкот "Евровидения"
18:48
Лукашенко горячо обратился к Путину на саммите ЕАЭС
18:11
Эксперты в Москве обсудили актуальные вопросы образования
18:02
Виктор Сухоруков снялся обнаженным
17:51
Ростовский диакон устроил стриптиз-шоу в ночном клубе
17:45
Электричка насмерть сбила пенсионера в Подмосковье
17:33
За что любят дочь Кадырова
17:22
Пуля застряла в голове 18-летней москвички
17:17
Как женщины-режиссеры покоряют мир
17:15
Профессиональное выгорание научились предсказывать
17:11
Пасхальные обычаи и рецепты звезд
17:04
С рейса Париж-Стамбул поступил сигнал о ЧП
16:49
Наука доказала вред планшетов для детей
16:35
"Единая Россия" сформировала счетные комиссии на праймериз
16:26
На кого КНДР сбросит ядерную бомбу
16:13
Придумана жвачка для диагностики рака
16:13
В московском метро появились поезда со сквозным проходом
16:06
Российская актриса перестала ходить после аварии
16:03
Киркоров купил спецвагон с позолоченными ручками
15:57
Самые "бедные" российские министры
15:52
При столкновении иномарки и автобуса пострадал человек
15:37
Налоговая посчитала деньги Медведева
15:36
Навка зарабатывает в десять раз больше Пескова
15:33
На МКАД перевернулся грузовик с пивом (видео)
15:30
Госдума облегчит жизнь малому бизнесу
15:26
Киев в бешенстве от действий Москвы
15:25
Танцор Барышников помог людям с ограниченными возможностями
15:18
В московском метро у пассажира взорвался телефон
15:15
Алла Пугачева пугает своим видом
15:12
Кремль раскрыл доходы Путина
15:09
Наташу Королеву поздравляют с беременностью
14:54
Полицейские взяли телеведущего Лобкова за пенис
14:49
Россиянка сдала ГИБДД пьяного изменщика-мужа
14:37
Пресс-секретарь Трампа переплюнул Псаки по ляпам
14:25
Студент задушил преподавательницу после ночи любви
14:18
Эрнст назвал представителя России на следующем "Евровидении"
13:54
Путин перехитрил Лукашенко в газовом споре
13:52
Как выбрать кулич к Пасхе
13:20
Дочь Кадырова рассказала о "тайном" замужестве
13:19
Как Путин встретит Пасху
13:16
Врачи пропустили остановку сердца Боярского
13:03
Песков накинулся на немощных организаторов "Евровидения"
12:57
Изуродованная стюардесса с грудью 18 размера шокировала мир
12:56
Права волонтеров закрепят законодательно
12:55
Детей запретят называть словом из трех букв
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Появление Благодатного огня объяснили научно
Алла Пугачева снова станет бабушкой
Киркоров показал гастрольную жену
Кремль раскрыл доходы Путина
Шепелев сжалился над семьей Фриске
Чем России грозит бойкот "Евровидения"
Общество

Россияне считают нужными партийные праймериз

Фото: er.ru
Более половины участников интернет-опроса "Единой России" считают необходимым проведение предварительного голосования всеми партиями. На портале "Erudit.Media" более пяти тысяч человек ответили на вопросы, касающиеся их представлений о предварительном голосовании и ожиданий от его проведения.
прочитано 536 раз

О необходимости всем партиям присоединиться к инициативе проведения перед выборами собственного предварительного голосования заявили 51,2% респондентов. Они уверены, что это самый эффективный способ избрать во власть лучших. При этом еще 37% считают, что вводить подобную процедуру должны все партии, которые смогут обеспечить конкурентность и открытость данной процедуры. Не знают, что такое "предварительное голосование", 3,2% участников опроса.

ПО ТЕМЕ

Завершается подготовка к праймериз "Единой России"

"ЕР" призвала все партии проводить праймериз

"Единая Россия" запустила горячие линии по праймериз

На вопрос "В чем состоит главная ценность предварительного голосования?" большинство ответили, что главное – это конкурентность процесса, возможность выбрать лучших. Четверть опрошенных полагают, что благодаря праймериз смогут узнать больше об актуальной проблематике своего региона. 17% отмечают, что через встречи с кандидатами можно довести до них "наказы", с которыми те пойдут во власть. Полная открытость процедуры для кандидатов и избирателей привлекает 14,7% участников опроса, 12,2% планируют благодаря предварительному голосованию углубить свои знания о деятельности "Единой России".

"Более половины опрошенных считают, что праймериз – это самый эффективный способ избрать во власть лучших"

"Мы проводили этот опрос для того, чтобы узнать, какой запрос есть в обществе по предварительному голосованию, какие форматы и темы интересуют людей.  Не зря "Единая Россия" призывает все политические партии проводить предварительное голосование и выбирать кандидатов не в закрытых кабинетах, а спрашивать у самих людей – кого они хотят видеть во власти, – сообщил заместитель секретаря генсовета "ЕР" Евгений Ревенко. – Мы и дальше планируем активно развивать различные форматы онлайн-коммуникации. В первую очередь, это необходимо для того, чтобы привлечь в дискуссию молодежь, которая является активным пользователем интернета, различных социальных сетей и сервисов". 

Больше половины участников опроса планируют смотреть дебаты кандидатов предварительного голосования. При этом 24,7% из них хотят увидеть происходящее вживую, чуть больше – 28,3% полагаются на онлайн-трансляцию. На первое место по важности тем для дебатов люди поставили качество образования. В тройку приоритетных тем также вошли вопросы ЖКХ и жилищной политики и доступность качественных медицинских услуг.

Фото: er.ru

Ранее Евгений Ревенко рассказал, что "Erudit.Media" – это площадка, на которой будут проводиться различные опросы, викторины, тесты и игры. Ревенко подчеркнул, что "портал ориентирован на людей, желающих узнать больше о российской культуре, истории, региональных традициях".

Напомним, прием заявок для кандидатов на участие в предварительном голосовании "Единой России" будет проходить до 27 апреля включительно. Полный перечень документов представлен на сайте pg.er.ru. Единый день предварительного голосования "Единой России" состоится 28 мая в тех регионах, в которых 10 сентября запланированы выборы в региональные парламенты и городские думы административных центров. "Единая Россия" единственная партия, которая проводит предварительное голосование.

Автор: Денис Попов13 апреля 2017, 13:47

комментарии

Политика

Лавров усомнился в адекватности Киева
Горбачев: Холодная война близко
Чем полезен обновленный порядок принятия законов
Сколько зарабатывают российские депутаты

Шоу-бизнес

Врачи поставили страшный диагноз Николаю Баскову
Киркоров показал гастрольную жену
В Киеве нашли утешение после бойкота "Евровидения"
Бондарчук поможет покалеченному Степанову

Проишествия

Мужчина прогулялся по рельсам метро в Москве (видео)
У российского актера нашли склад оружия
Вдохновленные "Манчестером у моря" американцы убили сына-инвалида
Горе-грабитель на велосипеде растерял добычу (видео)

Lifestyle

Вышел трейлер восьмого эпизода "Звездных войн" (видео)
Виктор Сухоруков снялся обнаженным
Как женщины-режиссеры покоряют мир
Музей дал расцарапать Lamborghini за $170 тысяч
Lifestyle

На Рублевке выбрали самую красивую россиянку

В канун Пасхи в подмосковной Барвихе состоялся финал конкурса "Мисс Россия 2017"
Шоу-бизнес

В Киеве нашли утешение после бойкота "Евровидения"

Местные власти уверены, что россияне все равно будут смотреть конкурс
Шоу-бизнес

Киркоров показал гастрольную жену

Артист поучаствовал в записи популярной телепередачи
Шоу-бизнес

Врачи поставили страшный диагноз Николаю Баскову

О заболевании коллеги сообщил Филипп Киркоров

Гороскоп

"Бандитское" прошлое мешает сыну Любови Полищук
Алла Пугачева снова станет бабушкой
Названа причина неудач Василия Степанова
Андрей Чернышев станет отцом двоих детей

Фоторепортажи

Пугачева хорошеет с каждым годом
За что любят дочь Кадырова
Изуродованная стюардесса с грудью 18 размера шокировала мир
Шульгина в дырявых сапогах переплюнула Бузову

Спорт

Шарапова пожаловалась на травлю
Роналду заставил незнакомку молчать после изнасилования
Липницкая избегает контуженного в Чечне отца
Итальянские волейболистки снялись без трусов (фото)

Регионы

Ростовский диакон устроил стриптиз-шоу в ночном клубе
Россиянка сдала ГИБДД пьяного изменщика-мужа
Подростку оторвало руки при взрыве в Петербурге
Тигр занялся шопингом в ТЦ (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru