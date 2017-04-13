Россияне считают нужными партийные праймериз

Более половины участников интернет-опроса "Единой России" считают необходимым проведение предварительного голосования всеми партиями. На портале "Erudit.Media" более пяти тысяч человек ответили на вопросы, касающиеся их представлений о предварительном голосовании и ожиданий от его проведения.

О необходимости всем партиям присоединиться к инициативе проведения перед выборами собственного предварительного голосования заявили 51,2% респондентов. Они уверены, что это самый эффективный способ избрать во власть лучших. При этом еще 37% считают, что вводить подобную процедуру должны все партии, которые смогут обеспечить конкурентность и открытость данной процедуры. Не знают, что такое "предварительное голосование", 3,2% участников опроса.



На вопрос "В чем состоит главная ценность предварительного голосования?" большинство ответили, что главное – это конкурентность процесса, возможность выбрать лучших. Четверть опрошенных полагают, что благодаря праймериз смогут узнать больше об актуальной проблематике своего региона. 17% отмечают, что через встречи с кандидатами можно довести до них "наказы", с которыми те пойдут во власть. Полная открытость процедуры для кандидатов и избирателей привлекает 14,7% участников опроса, 12,2% планируют благодаря предварительному голосованию углубить свои знания о деятельности "Единой России".

"Более половины опрошенных считают, что праймериз – это самый эффективный способ избрать во власть лучших"

"Мы проводили этот опрос для того, чтобы узнать, какой запрос есть в обществе по предварительному голосованию, какие форматы и темы интересуют людей. Не зря "Единая Россия" призывает все политические партии проводить предварительное голосование и выбирать кандидатов не в закрытых кабинетах, а спрашивать у самих людей – кого они хотят видеть во власти, – сообщил заместитель секретаря генсовета "ЕР" Евгений Ревенко. – Мы и дальше планируем активно развивать различные форматы онлайн-коммуникации. В первую очередь, это необходимо для того, чтобы привлечь в дискуссию молодежь, которая является активным пользователем интернета, различных социальных сетей и сервисов".



Больше половины участников опроса планируют смотреть дебаты кандидатов предварительного голосования. При этом 24,7% из них хотят увидеть происходящее вживую, чуть больше – 28,3% полагаются на онлайн-трансляцию. На первое место по важности тем для дебатов люди поставили качество образования. В тройку приоритетных тем также вошли вопросы ЖКХ и жилищной политики и доступность качественных медицинских услуг.





Ранее Евгений Ревенко рассказал, что "Erudit.Media" – это площадка, на которой будут проводиться различные опросы, викторины, тесты и игры. Ревенко подчеркнул, что "портал ориентирован на людей, желающих узнать больше о российской культуре, истории, региональных традициях".

Напомним, прием заявок для кандидатов на участие в предварительном голосовании "Единой России" будет проходить до 27 апреля включительно. Полный перечень документов представлен на сайте pg.er.ru. Единый день предварительного голосования "Единой России" состоится 28 мая в тех регионах, в которых 10 сентября запланированы выборы в региональные парламенты и городские думы административных центров. "Единая Россия" единственная партия, которая проводит предварительное голосование.