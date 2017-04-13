"ЕР" не поддержит допуск страховщиков к врачебной тайне

Единороссы не поддержат законопроект о допуске страховщиков к врачебной тайне, внесенный на рассмотрение Госдумы без обсуждения во фракции. Об этом заявил вице-спикер, руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев. Так депутат прокомментировал инициативу Владислава Резника, который ранее внес соответствующий документ на рассмотрение парламентариев.

По словам Васильева, ни одна законодательная инициатива, которая не прошла обсуждение на экспертном совете фракции и не была рассмотрена фракцией, не имеет перспективы. "Вчера в связи с несоблюдением этого требования свой законопроект отозвали коллеги Пискарев и Валеев, – напомнил он. – Сегодня мы видим еще один законопроект, который внес коллега Резник, также без обсуждения с фракцией. Фракция "Единая Россия" его не поддержит".



Согласно законопроекту Резника, страховые компании могут получить право запрашивать в медучреждениях сведения о застрахованном лице. Речь идет и случаях, когда такие данные составляют врачебную тайну или относятся к специальной категории персональной информации.

Накануне председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и его первый зам Эрнест Валеев отозвали внесенные ими поправки в закон "О полиции" и ряд законодательных актов. После отзыва эти предложения были направлены для дальнейшего обсуждения во фракцию и экспертный совет "Единой России".

Комментируя внесение инициативы, вице-спикер Госдумы, секретарь Генсовета "ЕР" Сергей Неверов заявил, что депутаты фракции не поддержат ее по причине того, что она была внесена без обсуждения на фракции, и будут просить коллег отозвать ее. Он пояснил, что законопроекты, которые затрагивают интересы большого количества людей, должны обязательно обсуждаться перед внесением на рассмотрение парламента.