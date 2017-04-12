Как "Платон" помогает строить дороги в регионах

Премьер-министр России Дмитрий Медведев обсудил с главой Пермского края Максимом Решетниковым развитие автодорожной сети в регионе. Как отметил председатель кабмина, необходимо внимательно следить за расходованием средств в процессе реализации новых проектов.

Премьер-министр предложил обозначить приоритеты, которые врио губернатора наметил после вступления в должность. По словам Решетникова, первое, с чего он начал, – это исполнение качества реализации общероссийских проектов. "Это – развитие качественных и безопасных дорог и вопрос благоустройства придомовых территорий. В этом году на благоустройство дорог краю выделен очень большой объем средств, более 11 миллиардов рублей, что на 65% больше, чем в прошлом году было направлено в дорожный фонд. При этом значительная часть денег, 4,4 миллиарда рублей, – это средства на ремонт муниципальных дорог", – сказал он.

По его словам, четверть этой суммы является средствами из федерального бюджета, что позволит уже в этом году отремонтировать более 500 километров региональных и муниципальных дорог. Чиновник также доложил, что к 1 мая будут завершены все конкурсы для начала уже непосредственно ремонтных работ.

Кроме того, он упомянул о проекте строительства моста через реку Чусовая, который будет возведен на средства полученные от системы сбора платы с большегрузных автомобилей "Платон". "Треть жителей края будут пользоваться этой дорогой. И сейчас, несмотря на то, что там концессия, мы смотрим, как сделать так, чтобы для большинства жителей использование этого объекта было платным", – добавил Решетников.





Также врио губернатора Пармского края доложил премьер-министру о реализации программы благоустройства дворовых территорий "Наш двор", на которую в Пермском крае выделено более 800 миллионов рублей. По словам главы правительства, это очень резонансная тема, на которую активно откликаются люди. "И в качестве не поручения, а скорее рекомендации, просил бы по вопросам благоустройства максимально тесно работать с жителями самих микрорайонов, потому что они лучше всего знают, что им делать, учитывать их пожелания и только после этого начинать благоустройство и реконструкцию", – сказал Медведев. Что касается расходов на дорожное строительство, то глава кабмина поручил врио губернатора пермского края внимательно следить за эффективностью расходования денежных средств.

Напомним, ранее в Шипуновском районе Алтайского края отремонтировали мост на средства, полученные по программе взимания платы с грузовиков "Платон". На эти цели было направлено 82 миллиона рублей. При этом объект прошел реконструкцию впервые за всю его 40-летнюю историю. В результате удалось избежать обрушения и закрытия путепровода, а его пропускная способность значительно возросла.

Стоит отметить, что до конца 2017 года за счет сборов с системы "Платон" в 13 российских регионах (Самарская, Брянская, Орловская, Тамбовская области, Удмуртия и других) отремонтируют 24 аварийных мостовых перехода и путепровода. Кроме того, на полученные средства будут построены семь мостов регионального значения. На софинансирование этой задачи выделено более девяти миллиардов рублей.

