Повысить качество школьной еды помогут сами ученики

Здоровое и разнообразное питание является важнейшим фактором поддержания эффективной умственной и физической деятельности школьника. Об этом неоднократно говорил бывший главный санитарный врач России, а ныне зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. На недавней пресс-конференции он еще раз подтвердил наличие прямой связи между питанием и успешным образовательным процессом.

В ряде российских регионов уже давно пришли к выводу, что лишь использование централизованной системы обеспечения питанием школ позволяет следить за качеством еды в столовых. Так, в столице Татарстана реформа системы питания в образовательных учреждениях стартовала в 2006 году. И к настоящему времени в Казани качество продуктов на столах в школьных и дошкольных столовых очень высокое.

По словам директора Казанского молочного комбината, депутата местной гордумы Марата Кагарманова, для обеспечения должного контроля качества еды работает центральная лаборатория. И мимо нее не проходит ни один ингредиент, предназначенный для питания детей в образовательных учреждениях.

"Именно в Казани на столах детей – как в детских садах, так и в школах – продукты проверены на уровне лаборатории, – заверил Кагарманов. – Только после этого они направляются в школы и детские сады".

Также активная работа по улучшению школьного питания ведется и в Екатеринбурге. В городе решили пойти еще дальше и стали мониторить уровень удовлетворенности едой в местных школах. Для этого проводятся массовое анкетирование и встречи с представителями советов старшеклассников школ уральской столицы.

По данным последнего исследования, прошедшего ближе к концу прошлого года, в столовых питаются почти 84% опрошенных. Из них около 80% заявили, что довольны качеством предлагаемой еды. При этом, школьники отметили, что хотели бы видеть более широкий ассортимент блюд. А одним желанным новым пунктом меню оказались пельмени.

Кстати, чтобы еще улучшить качество еды в образовательных учреждениях, региональным организаторам питания стоит обратить внимание на опыт московских коллег. Общеизвестно, что в столичных школах с разнообразием проблем нет. Каждый школьник может сам собрать себе обед в соответствии с личными предпочтениями, выбирая из нескольких вариантов первых и вторых блюд.

Меню для образовательных учреждений было разработано на базе комбинатов питания при контроле Роспотребнадзора и столичной администрации. В результате из него пропали особо нелюбимые позиции. Некоторым школам особо повезло: в них пришли практически ресторанные технологии в виде пицца-станций, аппаратов для приготовления венских вафель и молочных коктейлей. Все это вкупе позволило не только скорректировать меню, но и включить в него современные блюда.