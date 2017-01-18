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Волгодонские дети остались без хлеба

Фото: GLOBAL LOOK press/Socrates Baltagiannis
В Волгодонске разгорается скандал с организацией питания в образовательных учреждениях. После передела этого рынка многие школьники не дождались своих обедов, а воспитанники детских садов остались даже без хлеба.
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Проблемы с поставками еды в образовательные учреждения города проявились сразу же после завершения новогодних праздников. Уже в первый рабочий день, 9 января, автомобиль с продуктами застрял по дороге из Ростова-на-Дону. Вроде бы, ситуация, в которую может попасть каждый, если бы не одно обстоятельство.

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С конца 2016 года поставкой продовольствия в школы и детские сады Волгодонска занимаются не местные, а ростовские компании. С ними администрации образовательных учреждений города заключили прямые договоры. Общая сумма контрактов составляет около 300 миллионов рублей. Глава администрации Андрей Иванов пояснил, что бюджет города был принят в декабре, и времени на проведение аукционов уже не было.

До 2017 года проблем с привлечением местных поставщиков и проведением аукционов не было. Это позволяло закупать продукты по минимальным ценам при их высоком качестве. Но теперь питание для детей везут за 230 километров, и, по оценкам многих, его цена заметно выросла.

Более того, некоторые руководители школ и садов заявили о том, что их вынуждали заключать контракты с определенными фирмами. Что же касается местных производителей и поставщиков, то их даже не оповестили о том, что будут заключаться новые контракты.

Перемены в системе поставок еды начались с приходом на должность начальника управления образования Анны Пустошкиной. Говорят, что она - протеже сити-менеджера Андрея Иванова. И пример с организацией питания в садах и школах не единственный. По словам местных жителей, с приходом нынешнего главы администрации контракты все чаще стали уходить к ростовским фирмам.

В качестве примера приводится ремонт дорог, строительство объектов социальной сферы, теперь, вот, и детское питание. Ситуацию на контроль уже взяли несколько общественных организаций. Кстати, примером грамотного подхода к вопросу организации питания в образовательных учреждениях является Москва.

В столице под личным контролем градоначальника Сергея Собянина уже не первый год идет модернизация системы поставок еды. В результате дошколята и школьники питаются только свежей и полезной продукцией, а привлечение местных производителей помогает получать выгоду всем участникам рынка. Более того, за счет комбинатов в школьных столовых проводится ремонт, и они превращаются в настоящие детские рестораны.

Автор: Денис Попов18 января 2017, 11:13

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