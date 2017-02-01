ОНФ нашел барьеры в головах нижегородских депутатов

Решение депутатов заксобрания Нижегородской области вызвало недоумение у представителей Общероссийского народного фронта. Законодатели постановили отложить рассмотрение поправок об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к торговым объектам.

Первое чтение поправок в региональные законы, касающихся обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к торговым объектам, перенесено на неопределенный срок. Так решили в комитете заксобрания Нижегородской области по развитию предпринимательства, торговли и туризма. По мнению депутатов, принятие закона вынудит предпринимателей нести дополнительные расходы. Кроме того, считают парламентарии, из текста поправок не ясно, будут ли обязаны перестраивать существующие торговые объекты их владельцы.

Эксперты ОНФ, в свою очередь, уверены: закон на региональном уровне необходим. Он будет способствовать качественной реализации государственной программы "Доступная среда", принятой в 2015 году. Как подчеркнул эксперт рабочей группы ОНФ "Социальная справедливость" Александр Лысенко, действие федерального закона о соцзащите инвалидов должно распространяться на все регионы страны, без всяких исключений.

Лысенко напомнил: в соответствии с федеральным законом органы власти и местного самоуправления, а также организации обеспечивают людям с ограниченными возможностями условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур. А уклоняющихся от исполнения перечисленных требований должностных лиц ждет административное наказание. Обязательны к исполнению и нормативно-технические требования к проектированию, строительству и реконструкции объектов.

"Нижегородским депутатам не только должны быть знакомы перечисленные федеральные нормы, но и порядок их принятия – а именно тот факт, что все они были согласованы с субъектами федерации. Россия ратифицировала в 2012 году Конвенцию ООН о правах инвалидов и тем самым приняла на себя обязательства по устранению барьеров и препятствий, мешающих доступности. К сожалению, приведенные факты свидетельствуют о том, что у некоторых региональных депутатов такие препятствия и барьеры возникают в головах", - пришел к заключению Лысенко.

Поддерживает его позицию и сопредседатель регионального штаба ОНФ, проректор Нижегородской государственной медицинской академии Соломон Апоян. Он напомнил, что привести региональное законодательство в соответствие с федеральным – прямое поручение президента России, лидера ОНФ Владимира Путина. А чиновникам, у которых возникают вопросы по поводу безбарьерной среды для инвалидов, нижегородское отделение Народного фронта может предоставить необходимую экспертную помощь. Откладывать принятие законов, направленных на облегчение жизни людей с инвалидностью, нельзя.