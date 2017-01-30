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ОНФ найдет хозяев мусору

Фото: onf.ru
Каждый россиянин вместе с Общероссийским народным фронтом сможет принять участие в генеральной уборке страны. Проект по очистке России от незаконных свалок запущен ОНФ. Активисты уверены: кроме ввода в действие необходимых законов, надо изменить отношение населения к этим вопросам, ввести "моду на экологию".
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Изменение законодательства в сфере экологии не приведет к позитивным изменениям, пока не удастся изменить отношение общества к вопросам защиты природы. Значительная роль в этом отводится журналистам, уверена сопредседатель Центрального штаба ОНФ, председатель комитета Госдумы по экологии Ольга Тимофеева. Депутат подчеркнула, что схемы обращения с отходами в регионах должны пройти как экологический, так и общественный контроль.

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"В каждой территории должны быть операторы, то есть "хозяева мусора", которых пока еще нет ни в одной территории России, должны быть территориальные схемы обращения с отходами. Общероссийский народный фронт уже говорил президенту России Владимиру Путину о том, что эти территориальные схемы не везде прошли экологический контроль. Они должны пройти и общественный контроль. Жители сел, городов должны знать, где власти планируют построить завод или новый полигон. Объемов сегодняшних полигонов может хватить всего на несколько лет", – отметила Тимофеева.

Запущенный ОНФ проект "Генеральная уборка" позволяет отмечать на интерактивной карте нелегальные свалки. Тимофеева также сообщила, что участвовать в уборке (конечно, небольших свалок, а не огромных полигонов) смогут граждане, пожелавшие оказать помощь проекту.

Фото: onf.ru

"Мы не просто отмечаем на нашей интерактивной карте проблемные мусорные объекты и отправляем обращения в надзорные органы и представителям власти, но и даем возможность гражданам, готовым поучаствовать в уборке ряда мусорных объектов, внести свой вклад в улучшение экологической обстановки, став волонтерами проекта. Напомню, что сейчас официально на всей территории России расположено около 20 тысяч несанкционированных свалок. Примерно половина из них являются небольшими стихийными свалками, значительную часть из которых можно устранить общественными силами", – сказала глава думского комитета.

"Генеральная уборка" будет действовать по принципу "одного окна", заявил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" координатор проекта ОНФ, депутат Госдумы Владимир Гутенев.

"Проект "Генеральная уборка" представляет собой открытый сетевой ресурс в виде интерактивной интернет-карты, которая является настоящим ядром всего проекта. На интерактивной карте обозначены все 85 регионов России, привязанные к "Яндекс-картам". Каждый пользователь сети Интернет может отправить жалобу на сайт, которая будет проверена со стороны модератора и размещена на карте", – сообщил Гутенев.

Депутат напомнил, что идею выдвинул президент России. Владимир Путин по итогам "Форума Действий" ОНФ в 2016 году выступил за создание общественной интернет-карты, на которой любой пользователь мог бы оставить сообщение и обозначить незаконную свалку или полигон.

Фото: onf.ru

Сами объекты представляют собой стихийные мусорные свалки и полигоны, работающие по "серым" схемам. Многие из них располагаются на территории лесов, непосредственно рядом с городами и поселками. Интерактивная карта свалок станет универсальным инструментом по устранению нарушений и ликвидации экологического ущерба, отметил Гутенев.

Для борьбы с "серыми" полигонами твердых коммунальных отходов, чья лицензия получена неправомерно, ОНФ выдвинет требование по немедленному устранению нарушений, пояснил Гутенев. Если нарушения не будут устранены, со Фронт развернет информационную кампанию: общественники потребуют от госорганов лишить лицензии и исключить из Государственного реестра конкретный полигон, нарушающий законодательство.

Как на практике будет работать разработанная схема, пояснил журналистам эксперт Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрий Миронов. "Существует три основных способа отправки сообщений: напрямую на карту, в региональные отделения ОНФ и в Центр общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса. Все поступившие сообщения будут обрабатываться администрацией ресурса и публиковаться на интерактивной карте с точной геолокацией", – рассказал Миронов.

Фото: onf.ru

По его словам, любой гражданин в своем регионе может нанести информацию о свалке на интерактивную карту, выбрав нужный регион и отметить на ней необходимые координаты свалки или полигона, затем написать необходимое сообщение, прикрепить фотографии и дать ссылку на видео об объекте. В сообщении можно отметить, что отправитель готов сам принять участие в уборке территории.

Как рассказали участники пресс-конференции, достижения уже есть. В частности, направлены обращения в Генпрокуратуру, Росприроднадзор, Следственный комитет и главному санитарному врачу требования о немедленной ликвидации свалки в Чеховском районе Московской области. А активисты регионального отделения ОНФ в Тульской области добились ликвидации незаконного полигона возле села Доброе Суворовского района.

Автор: Федор Лопырев30 января 2017, 13:16

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