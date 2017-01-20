ОНФ нашел нарушения в закупках на 18 миллиардов рублей

Руководство некоторых российских регионов игнорирует требования Федеральной антимонопольной службы. Как выяснили активисты Общероссийского народного фронта, власти предпочли не обращать внимания на предписания ФАС, в результате заключив контракты на сумму в 18 миллиардов рублей в Челябинской, Ростовской областях и республике Башкортостан.

Эксперты ОНФ приходят к выводу, что действующие штрафы – недостаточный аргумент для заказчиков, которые не стремятся соблюдать требования антимонопольной службы. Примеров такой самоуверенности, к сожалению, более чем достаточно.

"Заказчики ограничивают конкуренцию и права участников закупок, решения ФАС оспаривают в судах, а бюджетные деньги достаются компаниям, побеждающим в конкурсах с нарушением законодательства о государственных закупках. И за подобные нарушения заказчики отделаются максимум штрафом – в сравнении с суммой закупки незначительным", – отметила руководитель проекта Народного фронта "За честные закупки", член Центрального штаба ОНФ Анастасия Муталенко. По словам Муталенко, Народный фронт предложит ФАС собраться и обсудить возможные меры – в частности, изменения в законодательстве, которые смогут повлиять на заказчиков.

В ОНФ, в частности, обратили внимание на конкурс по реконструкции трех канализационных коллекторов в городе Белая Калитва Ростовской области. Стоимость контракта составила 313 миллионов рублей. В УФАС Ростовской области поступила жалоба на действия заказчика – администрации Белокалитвинского района. По решению антимонопольной службы, власти должны были аннулировать контракт. Тем не менее, они просто проигнорировал решение УФАС и заключили контракт с ООО "Полимерспецстрой". Как отмечают активисты, такое поведение похоже на демонстративное злоупотребление и исключает добросовестную конкуренцию. "Об экономии бюджетных средств здесь уже даже и речи не идёт", – рассказал представитель ОНФ Алексей Мирошниченко.

24 ноября 2015 года в ФАС поступила жалоба на электронный аукцион по содержанию автомобильных дорог в Республике Башкортостан стоимостью 5,2 млрд рублей. Жалоба признана обоснованной, контролирующим органом предписано аннулировать решение об определении единственной заявки. Несмотря на это в декабре заказчик заявку рассмотрел, и на следующий день подал в суд на ФАС России о признании решения и предписания ведомства незаконными и их отмене. Чего и добился. В январе 2016 года "Управление дорожного хозяйства Республики Башкортостан" подписало контракт без снижения цены. Правда, весной Арбитражный суд города Москвы отказал заказчику и принял сторону ФАС России. Контракт был расторгнут и подрядчик получил 2 миллиарда рублей.

Контракт по содержанию автомобильных дорог Челябинской области не только исполняется, но уже частично оплачен – и тоже несмотря на предписание "антимонопольщиков". В ноябре 2015 года Министерство дорожного хозяйства и транспорта области объявило аукцион стоимостью почти 12,5 миллиарда рублей. При этом на закупку были поданы три жалобы, которые ФАС признала обоснованными и выписала соответствующие предписания. Тем не менее, заказчик, подав в суд на ФАС России, добился признания незаконным решения антимонопольного органа и в итоге заключил контракт с единственным участником – АО "Южуралмост". Как рассказал активист ОНФ Яков Каретный, антимонопольщики не согласились с таким решением и подали жалобу в Верховный суд.