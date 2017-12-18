Львиц-толстух назвали поводом для гордости

Знаменитый дрессировщик Аскольд Запашный прокомментировал полноту львиц в цирке Владивостока, который открылся после реконструкции. Он заявил, что у них с братом тоже есть животные с лишним весом.

Если зоозащитники, зрители шоу и пользователи Сети обеспокоились лишним весом кошачьих, то Запашный в их упитанности не видит ничего страшного. Народный артист России считает это поводом для гордости.

По его словам, "прицепиться можно вообще абсолютно к чему угодно". "Я понимаю, что в данный момент времени единственная цель людей, которые пишут подобные вещи, – это просто от того, что в цирке что-то становится лучше и лучше. И любой успех цирка – это поражение для этих людей", – цитирует Аскольда РЕН ТВ.

Кроме того, он считает, что "люди, которые называют себя зоозащитниками", выполняют прямо противоположную функцию, "потому что это организации под руководством политиканов, которые грязно очень, дешево заинтересованы в уничтожении цирка". Дрессировщик добавил, что в природе все животные худые, поскольку им часто приходится голодать и охотиться, чтобы выжить.

В свою очередь дрессировщик львиц, которых в Сети прозвали "толстухами", Виталий Смолянец заявил, что животные не страдают от ожирения, а поправились после родов. Он добавил, что они здоровы и прекрасно себя чувствуют, передает РИА Новости.

Публикация от PrimaMedia • Владивосток (@primamedia) Дек 15 2017 в 8:01 PST

"Я считаю, что этим (упитанностью) гордиться надо, а не расстраиваться. У нас животные возрастные. Человек с возрастом начинает полнеть, то же самое и животные. Они рожали, а после родов поправляются… Мы следим за их здоровьем", – говорит он. Смолянец также отметил, что в природе львы живут семь-девять лет, у него – до 16-ти. По его мнению, вес не мешает кошачьим двигаться и работать.

Рассказал дрессировщик и о рационе своих подопечных. По его словам, львы едят один раз – ближе к вечеру. Если есть представление, то после него. Один его хищник потребляет шесть килограммов мяса в день.

Как писали Dni.Ru, ранее во Владивостоке после реконструкции открылся цирк, на первом выступлении показали тигров и львиц. В сети появились фотографии животных, на которых львицы выглядят толще тигров.