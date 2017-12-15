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Общество

Контактная притравка собак уходит в прошлое

Фото: GLOBAL LOOK press/Adam Lawrence
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении поправки в закон об охоте, запрещающие натаскивать собак на зверей способом контактной притравки. Авторы законопроекта отмечают, что подобные способы дрессировки в результате приводят к тому, что диких зверей калечат и морят голодом, чтобы они не нанесли травм собаке.
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Авторами проекта закона стали: спикер Госдумы Вячеслав Володин, депутаты Иван Мельников, Сергей Миронов, Ольга Севастьянова, Олег Шеин, Ольга Тимофеева, Ольга Епифанова, Владимир Бурматов, Владимир Панов. Они предлагают сделать натаскивание собак на дичь более гуманным – когда физический контакт между животными исключается. Одновременно поправки устанавливают требования к вольерам для содержания диких животных, и тем, кто оказывает услуги по притравке.

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Сюжеты Госдума седьмого созыва

Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

По словам главы думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, именно Госдума седьмого созыва первой столь серьезным образом занялась вопросом гуманизации законодательства в сфере обращения с животными. "До недавнего времени сфера обращения с животными в части гуманизации законодательства у нас вообще не была никак задействована в законотворческом процессе", – сказал он.

Один из авторов поправок, вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева заявила, что в современном мире недопустимы жестокие методы притравки собак, которые пока еще используются в России. "В XXI веке идет кровавая травля животных, которых убивают ради тренировки, используя как мишень, – сказала она, выступая на заседании. – Дикие животные содержатся на станциях как расходный материал".

Фото: duma.gov.ru

Подобные способы натаскивания собак в настоящее время уже запрещены во многих странах. Их называют не иначе как варварским способом натаскивания на диких животных. За нарушение запрета полагается уголовная ответственность, вплоть до тюремного срока. Россия пока является одним из небольшого числа государств, где она до сих пор разрешена.

"Это не притравка, это травля!"

Как рассказал Владимир Бурматов, диких животных для участия в контактной притравке либо обкалывают транквилизаторами, чтобы они были неактивными, либо попросту морят голодом. Кроме того, животных держат в тесных клетках, чтобы они теряли свою подвижность.

"После этого на животных, фактически неподвижных, с удаленными клыками, вырванными когтями (чтобы они не могли повредить охотничьих собак) спускают собак, как бы натравливая, – отметил депутат. – Но это не притравка, это травля, если так говорить".

Фото: duma.gov.ru

Комментируя обсуждение законопроекта, председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин призвал коллег-депутатов голосовать по совести. "Мы с вами не варвары, не живодеры. Охотник не может быть охотником, если он жесток", – сказал он.

"Кому нравится смотреть на истязания, надо идти к психиатру".

Отметим, что в настоящее время контактное натаскивание животных в нашей стране не регламентируется ни одним законом. Предлагаемые поправки избавляют законодательство от этого пробела. В документе также оговариваются правила гуманного содержания диких животных.

Автор: Дмитрий Куклин15 декабря 2017, 15:22

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