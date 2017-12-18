Львицы-толстухи шокировали зрителей цирка
Гости первого представления после капитального ремонта цирка были шокированы "габаритами" львиц, принимавших участие в шоу. Они предположили, что животные страдают ожирением
На снимках с генерального прогона шоу "Империя львиц" два тигра и четыре львицы стоят на задних лапах, и последние выглядят сильно перекормленными. Фото в Instagram опубликовало агентство PrimaMedia.
Зоозащитники даже обратились в правоохранительные органы с просьбой провести проверку. "Какие толстенькие!" "Судя по фото, дикие кошки явно не голодают", "Львицы такие толстухи", "Какие-то львицы жирные", "Колобки", – пишут в комментариях пользователи соцсети.
При этом многие жалеют хищников. "Бедные кошки, им же тяжело прыгать с таким ожирением, хватит над ними издеваться…", "Мне их жалко", – делятся мнением люди. Некоторые предположили, что львицы беременны.
В свою очередь директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев пояснил, что животным пока ничего не угрожает. "Судя по фото, никакой угрозы нет. В природе животные меньше набирают вес, но в клетках вес набирают проще. Так же, как и люди, если не занимаются спортом. Говорить об опасности пока преждевременно. Толстые – не худые, и главное, что у них нет признаков увечий", – цитируют специалиста "Известия". Причиной лишнего веса у хищников могли стать антибиотики, которые негативно влияют на организм животных, сообщает VistaNews.
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