Обидчивый мужчина до смерти застирал кота подруги

В Ухте произошел вопиющий по своей жестокости случай. Местный житель, обидевшись на свою знакомую, устроил страшную "казнь" ее коту Рыжику.

По версии следствия, 12 октября 37-летний подозреваемый, обидевшись на подругу, взял ее кота, засунул в стиральную машину и включил ее. В это время он находился в состоянии алкогольное опьянения. Видимо, таким изощренным способом он решил отомстить знакомой.

Животное умирало долго и мучительно, а живодер наблюдал за процессом. Так, после первого цикла кот подавал признаки жизни, поэтому мужчина включил машину заново. Происходящее садист снимал на видео, которое отправил своей подруге.

Теперь житель Ухты предстанет перед судом. Было возбуждено уголовное дело по статье "жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, совершенное из хулиганских побуждений, с применением садистских методов", передает прокуратура Республики Коми.

Мужчина признал свою вину, однако пояснить причины содеянного не смог. Заместитель прокурора Ухты утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении него. Виновнику гибели Рыжика может быть назначено наказание до шести месяцев ареста.

Случаи жестокого обращения с животными происходят по всему миру. Как писали Dni.Ru, в июне этого года в Государственном Большереченском зоопарке имени Соломатина в Омской области злоумышленники убили трех птиц для того, чтобы съесть. От действий злоумышленников пострадали кудрявый пеликан, даурский журавль и цесарка обыкновенная.