Мастер-живодер сделал тату котенку

Судя по всему, мастер хотел похвастаться уровнем своего профессионализма, но вызвал обратную реакцию. Пользователи Сети посчитали набивание татуировки котенку жестоким обращение с животным и раскритиковали поступок Куанзи.

Сам тату-мастер рассказал, что не хотел причинять котенку вреда. По его словам, он использовал чернила на растительной основе, поэтому через некоторое время татуировка должна была исчезнуть. Кроме того, он отметил, что применял анестезию, чтобы животному не было больно, The Daily Mail.

После поднявшейся в Сети бури возмущения котенка забрали волонтеры, а Куанзи принес свои извинения. Также он пожертвовал деньги приюту для животных и выразил желание забрать котенка себе и заботиться о нем. Однако сотрудники приюта сказали, что не отдадут малыша тату-мастеру и найдут для него новых хозяев.

