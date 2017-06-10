Хулиганы забили вымирающих птиц из зоопарка на шашлык

Представители Государственного Большереченского зоопарка имени Соломатина в Омской области обратились в полицию. Представителю дежурной части ОМВД России по Большереченскому району они рассказали, что злоумышленники убили трех птиц.

От дейсвтий злоумышленников пострадали кудрявый пеликан, даурский журавль и цесарка обыкновенная. При этом журавль находится в числе редких видов птиц России. По оценкам специалистов его общая численность не превышает 4,9-5,3 тысячи. На вскрытии главный ветеринарный врач зоопарка установил, что гибель птиц наступила от перелома костей черепа и шейных позвонков.

На месте преступления криминалисты обнаружили навесной замок, молоток, перо птиц и другие следы, которые могут пролить свет на обстоятельство произошедшего и личности злоумышленников. Были назначены молекулярная и трасологическая экспертиза. По версии следствия преступники пробрались в вольеры ночью, сбив навесные замки.

В результате оперативно-разыскных мероприятий были задержаны двое подозреваемых. Ими оказались жители Большереченского района Омской области 20 и 22 лет, ранее уже привлекавшиеся к уголовной ответственности, передает пресс-служба регионального управления МВД России.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными". Максимальное наказание за подобное преступление составляет два года лишения свободы. Примечательно, что правоохранители установили причастность задержанных к еще одному преступлению, совершенному той ночью. Из шашлычного павильона было украдено имущество. В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

"Подозреваемые, которые находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, хотели сделать шашлык", – цитирует "Вечерний Омск" представителя полиции. Однако после убийства птиц ощипывать их преступники не захотели, поэтому ограбили шашлычную, вынеся оттуда 20 килограммов готового шашлыка. По некоторым данным, до этого молодые люди пытались также поймать лань, однако животному удалось убежать от живодеров.

