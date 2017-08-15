Под Самарой девочкам-подросткам грозят расправой за убийство котенка

В попавшем в соцсети видео две девочки из городка Кинель Самарской области бросают живого котенка об стену, пока тот не умирает прямо в кадре. Когда ролик увидели горожане, они собрались у дома одной из живодерок.

Увидев жестокое видео с бесчеловечным издевательством над котенком, жители городка Кинель Самарской области собрались у дома одной из героинь скандального ролика. Цинично и жестоко убившую беззащитное животное девочку хотят наказать сами горожане, сообщает Регион-онлайн.

На видео, опубликованном в одном из Telegram-каналов (к слову, его просмотр не рекомендован несовершеннолетним и по этой же причине его не публикуют и Dni.Ru), видно, как школьница под одобрительные выкрики подруги несколько раз бросает о стену маленького коленка. пока тот не умирает. Видеозапись вызвала гнев и возмущение горожан, узнавших в ролике своих юных соседок. Не сговариваясь, взрослые жители города Кинель двинулись к дому одной из антигероинь жестокого видео, их на месте собралось уже пара десятков человек. С мест сообщают, что земляки хотят добиться наказания живодерок.

Сообщается, что в квартире, где живут школьницы, на передержку оставалась еще и чужая кошка Джуди. Здесь она прожила пять дней. Увидев в сети любовь девочек к кошачьим, к ним экстренно выехали зоозащитники и забрали животное. В семье живет еще один кот, пятилетний Марсик. Он жив.