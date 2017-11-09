Отчим убил ребенка за отказ садиться на горшок

В Воронеже завершено судебное разбирательство в отношении 32-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве полуторагодовалой падчерицы. За жестокую расправу над ребенком злоумышленник приговорен к 16 годам тюрьмы.

Как выяснили следователи, подсудимый проживал вместе со своей 22-летней возлюбленной и ее маленькой дочерью в Левобережном районе Воронежа. Постепенно у мужчины возникла неприязнь к ребенку, который в силу возраста не мог себя самостоятельно обслуживать, сообщается на официальном сайте Следственного управления по региону.

В результате отчим стал периодически избивать девочку, нанося удары ремнем или рукой. 10 июня 2016 года между подсудимым и его полуторагодовалой падчерицей возник очередной бытовой конфликт.

Мужчина попытался заставить девочку сесть на горшок, однако она стала активно этому сопротивляться. Слезы и брыкания ребенка вывели его из себя.

Разгневанный отчим положил малышку на диван лицом вниз и начал избивать руками и ремнем. Всего злоумышленник нанес девочке около семи ударов.

От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия. Как позже показала экспертиза, смерть наступила из-за травмы сердца.

На теле девочки медики обнаружили 120 следов от побоев. Также следствие установило, что в момент преступления мужчина был полностью вменяем и осознавал свои действия. В результате суд признал злоумышленника виновным в преступлении и назначил ему наказание в виде 16 лет заключения в колонии строго режима.