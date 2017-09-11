Жительнице Урала дали восемь лет за попытку заморозить младенца

Суд приговорил 64-летнюю жительницу Уйского района Челябинской области к восьми годам лишения свободы за покушение на убийство младенца, передает URA.RU. Обвиняемая с приговором не согласилась, устроила истерику и начала ругаться и плевать в работников суда.

Согласно версии обвинения, в ночь на 1 января 2017 года женщина поссорилась с соседями и, дождавшись, когда они уснут, вытащила на улицу коляску с их новорожденной девочкой. Ребенок был легко одет и замерз бы насмерть, однако его отец вовремя проснулся и обнаружил пропажу. Родители отогревали дочку до приезда врачей. Медикам удалось ее спасти.