147-килограммовая пенсионерка в наказание раздавила ребенка
Как рассказала полиции 64-летняя Вероника Грин Поузи, ее девятилетняя двоюродная сестра шалила, и она решила ее проучить. Сначала женщина ударила девочку линейкой, а затем и вовсе уселась на нее и не слезала в течение десяти минут.
В какой-то момент ребенок начал говорить, что задыхается под 147-килограммовой мучительницей. Испуганная женщина слезла с кузины и вызвала скорую помощь, передает Fox News.
Когда медики прибыли на место, девочка была уже без сознания. Ребенка срочно госпитализировали, однако в больнице врачи были вынуждены констатировать ее смерть.
Полиция задержала Веронику, ей предъявлено обвинение в убийстве и жестоком обращении с несовершеннолетними. Также арестованы и родители погибшей. Их обвиняют в халатном отношении к ребенку и умалчивании факта жестокого обращения с ним.
Ранее сообщалось, что в городе Атланта (штат Джорджия, США) 24-летнюю многодетную мать обвинили в убийстве двух малолетних сыновей. Женщина поместила детей в духовку и зажарила.
По словам правоохранителей, американка позвонила отцу своих детей и показала в видеочате их тела. Известно, что у женщины – расстройство психики, но к медикам по этому поводу она не обращалась.
Повеселевшая певица пошла набивать живот
Оказалось, что роль мальчика для битья – весьма прибыльная работа
Представитель супруги уверяет, что та ничего не знает
Артистка считает это вершиной карьеры