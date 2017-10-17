147-килограммовая пенсионерка в наказание раздавила ребенка

Пожилая жительница Флориды убила девятилетнюю двоюродную сестру, раздавив ее своим весом. Женщина села на девочку в наказание за то, что она плохо себя вела.

Как рассказала полиции 64-летняя Вероника Грин Поузи, ее девятилетняя двоюродная сестра шалила, и она решила ее проучить. Сначала женщина ударила девочку линейкой, а затем и вовсе уселась на нее и не слезала в течение десяти минут.

В какой-то момент ребенок начал говорить, что задыхается под 147-килограммовой мучительницей. Испуганная женщина слезла с кузины и вызвала скорую помощь, передает Fox News.

Когда медики прибыли на место, девочка была уже без сознания. Ребенка срочно госпитализировали, однако в больнице врачи были вынуждены констатировать ее смерть.

Полиция задержала Веронику, ей предъявлено обвинение в убийстве и жестоком обращении с несовершеннолетними. Также арестованы и родители погибшей. Их обвиняют в халатном отношении к ребенку и умалчивании факта жестокого обращения с ним.

Ранее сообщалось, что в городе Атланта (штат Джорджия, США) 24-летнюю многодетную мать обвинили в убийстве двух малолетних сыновей. Женщина поместила детей в духовку и зажарила.

По словам правоохранителей, американка позвонила отцу своих детей и показала в видеочате их тела. Известно, что у женщины – расстройство психики, но к медикам по этому поводу она не обращалась.

