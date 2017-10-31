Звезда шоу "Голос" призналась в убийстве дочери

Участник американского "Голоса" Пол Блэк сделал страшное признание после смерти годовалой дочери. По словам певца, это он виноват в гибели малышки.

"Я убил дочь и если бы не сын, покончил с собой. Я каждый день чувствую вину за то, что забыл ее на секунду", – признался Пол. По словам артиста, семья все еще не оправилась от трагедии.

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"Выживание – самое подходящее слово, которое описывает то, что с нами происходит. Мы до сих пор не можем поверить в то, что это произошло на самом деле. С каждым днем мы скучаем по ней все больше. Нам повезло, что у нас есть Эйс (сын Блэка. – Прим. ред.). Мы живем ради него", – рассказал певец.

Пол бросил музыку и занялся своим тату-салоном, сообщает The Sun. "Друзья помогали мне переоборудовать салон. И я смеялся немного, но знал, что собирался спуститься вниз с грохотом", – вспомнил Блэк, добавив, что в тот момент не думал о будущем и планировал лишь самоубийство. Однако работа отвлекла его от мрачных мыслей.

Как писали Dni.Ru, ребенка Блэка задавил внедорожник. Трагедия произошла в Южном Уэльсе, когда Пол гулял с семимесячным сыном и годовалой дочерью в парке. Автомобиль слетел с ручника, врезался в стену, которая рухнула прямо на мужчину с детьми, и продолжил движение. Блэк держал сына на руках – мальчик остался невредимым, а вот его старшая сестренка погибла.