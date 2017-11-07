Подробности жестокого избиения рэпера Гнойного
Группа неизвестных напала на рэпера Гнойного перед входом в петербургский клуб "Аврора" на Пироговской набережной. Инцидент произошел за несколько часов до запланированного концерта Машнова.
По предварительной информации, молодого артиста жестоко избили семь человек. Гнойному разбили нос и испортили пуховик стоимостью около 65 тысяч рублей.
Несмотря на неприятный инцидент, рэпер не стал отменять выступление. При этом артист предпочел скрыть следы избиения и появился перед зрителями в маске, передает "Пятый канал".
Сначала эксцентричный вид Гнойного испугал его поклонников. Некоторые из них даже решили, что недоброжелатели изуродовали артиста.
Однако рэпер поспешил успокоить публику, заверив, что чувствует себя хорошо. Артист также подчеркнул, что продолжит заниматься творчеством. "Такие моменты заставляют тебя почувствовать себя нужным", – добавил Гнойный.
Напомним, Вячеслав Машнов прославился на всю страну после того, как победил в баттле с королем рэпа Мироном Федоровым по прозвищу Oxxxymiron. Запись словесной битвы артистов за первые 12 часов после публикации набрала более четырех миллионов просмотров.
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