Подробности жестокого избиения рэпера Гнойного

Российский рэпер Вячеслав Машнов, известный под псевдонимом Гнойный, был избит перед своим концертом в Санкт-Петербурге. Несмотря на инцидент, артист не стал отменять выступление, но вышел на сцену в маске.

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