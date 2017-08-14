Баттл Oxxxymiron и Гнойного бьет рекорды популярности

Видео с баттлом рэперов Oxxxymiron и Гнойного было загружено на YouTube в ночь на 14 августа и к полудню успело набрать свыше четырех миллионов просмотров, передает "Газета.ru". Сообщается, что фаворит и признанный мэтр жанра словесных баталий Oxxxymiron потерпел сокрушительное поражение. Поклонники успели назвать противостояние самым значимым событием года, а новость о нем появилась не только на тематических сайтах, но и в крупнейших информационных агентствах страны. Настоящее имя рэп-исполнителя Oxxxymiron – Мирон Федоров. Рэпер Гнойный тщательно сохраняет свою приватность. Известно, что он также выступает под другими псевдонимами – Слава КПСС, Валентин Дядька, Соня Мармеладова и другие.