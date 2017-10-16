Россияне в экстазе от победы Oxxxymiron над американцем
Oxxxymiron и Dizaster сразились в искусстве речитатива в лос-анджелесском клубе Los Globos. Судя по посту Мирона Федорова в Twitter и реакции пользователей Сети, победу одержал именно он.
Я роняю Запад, у— Oxxxymiron (@norimyxxxo) 16 октября 2017 г.
"Я роняю Запад", – лаконично написал российский рэпер у себя в аккаунте. Победа Oxxxymiron над американцем привела пользователей Сети в настоящий восторг.
Окси красавчик. С победой. Было тяжело, но ты не подвел— Макс Брандт (@kozheed) 15 октября 2017 г.
Многие отметили, что этот поединок был для Мирона намного сложнее, чем всем известный баттл с Гнойным (Вячеславом Машновым), так как сражаться пришлось на английском языке. Поклонники Oxxxymiron поздравили его с победой, выразив недоумение, почему он не смог так же выступить в предыдущей словесной битве.
Окси снял корону русского батл-рэпа, чтобы вместо нее надеть корону мирового!#Оксимирон #Oxxxymiron #Dizaster #OxxxymironVsDizaster— Эдгард �� (@EdgardSan2) 16 октября 2017 г.
Прекрасный уровень Мирона подчеркнули присутствовавшие на баттле блогеры Илья Варламов и Руслан Усачев, передает телеканал "360". Они тоже задались вопросом о том, почему Oxxxymiron не смог в прошлый раз триумфально победить Гнойного.
Мирон, это было очень хорошо, но один вопрос. Ты не мог также к Гнойному подготовиться?— Руслан Усачев (@RuslanUsachev) 16 октября 2017 г.
Даже соперник Мирона Dizaster был вынужден признать особый талант россиянина. "Потрясающий вечер, мы сделали это! Oxxxymiron, ты был великолепен!" – написал американец в Twitter.
Amazing night we did it! @norimyxxxo u were incredible ✊️✊️✊️✊️✊️✊️✊️✊️✊️����������������������������������������������— DIZASTER (@MRDIZASTER) 16 октября 2017 г.
@MRDIZASTER vs @norimyxxxo LEGENDARY . �������� pic.twitter.com/nhefYMxxV2— DIZASTER (@MRDIZASTER) 16 октября 2017 г.
Ранее Oxxxymiron проиграл в баттле россиянину по прозвищу Гнойный. Фиаско короля рэпа Мирона стало неожиданностью для поклонников. Во время поединка Oxxxymiron заявил сопернику, что бой с ним – репетиция перед сражением с Dizaster.
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