Россияне в экстазе от победы Oxxxymiron над американцем

Oxxxymiron и Dizaster сразились в искусстве речитатива в лос-анджелесском клубе Los Globos. Судя по посту Мирона Федорова в Twitter и реакции пользователей Сети, победу одержал именно он.

"Я роняю Запад", – лаконично написал российский рэпер у себя в аккаунте. Победа Oxxxymiron над американцем привела пользователей Сети в настоящий восторг.

Многие отметили, что этот поединок был для Мирона намного сложнее, чем всем известный баттл с Гнойным (Вячеславом Машновым), так как сражаться пришлось на английском языке. Поклонники Oxxxymiron поздравили его с победой, выразив недоумение, почему он не смог так же выступить в предыдущей словесной битве.

Прекрасный уровень Мирона подчеркнули присутствовавшие на баттле блогеры Илья Варламов и Руслан Усачев, передает телеканал "360". Они тоже задались вопросом о том, почему Oxxxymiron не смог в прошлый раз триумфально победить Гнойного.

Даже соперник Мирона Dizaster был вынужден признать особый талант россиянина. "Потрясающий вечер, мы сделали это! Oxxxymiron, ты был великолепен!" – написал американец в Twitter.

Amazing night we did it! @norimyxxxo u were incredible ✊️✊️✊️✊️✊️✊️✊️✊️✊️