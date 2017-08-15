Почему миллионы сходят с ума от "Версус Баттла"

Нашумевший выпуск "Версус Баттла" с участием популярного интернет-героя молодежи Oxxxymiron (Мирон Федоров) за сутки набрал более 13 миллионов просмотров в Сети. Dni.Ru решили разобраться в этом феномене.

Продукт заморской культуры, аналог американских словесных соревнований начал свою историю в сентябре 2013 года. Корни его уходят в рэп-музыку, но схватка происходит без музыкального сопровождения. Два участника (ЭмСи) соревнуются в колких и обидных для неподготовленного слушателя сложносочиненных рифмоконструкциях. Победителем же по итогам трех, напичканных изощренными оборотами раундов, выходит наиболее наглый и нестеснительный в выражениях.



Все это "Версус баттл" – явление для нас новое, чаще неприятное слуху и взору, но стремительно набравшее популярность. А первые батлы прошли в петербургском баре, участвовал в них и Oxxxymiron.

Мирон приложил руку и к созданию "Версус", и к его популяризации. Ведь он – известный скандалист, сквернослов, критикующий коллег по цеху и их таланты. Четыре появления Окси на батле закончились его сокрушительными победами и даже похоронили карьеры некоторых из его противников.

Сегодняшний его оппонент, известный под говорящим псевдонимом Гнойный, выступает от конкурирующего объединения Slovo SPb. Он бросил вызов коллеге год назад в ходе другого противостояния двух главных "баттловых" площадок России. Артист, так же известный, как Слава КПСС (именно под этим именем он заявлен на "Версус" с Оксимироном), обвинил Мирона в том, что он выигрывал только у более слабых и предложил "побаттлиться" с настоящим "баттловым" эмси. На что Федоров ответил, что "откатает концерты и придет охладить его пыл".

"Версус" – площадка, куда приходят и достаточно большие зведы жанра, используя ее для увеличения внимания к своей персоне и подогревания того, что на молодежном сленге называется "хайп". За четыре года существования проект несколько раз "взрывал" интернет миллионными просмотрами видео.

Сегодня на "Версус" хотят попасть все, а в судьях баттлов замечен, например, певец и композитор Дмитрий Маликов, ставший мемом в русскоязычном твиттере, благодаря своим заискиваниям с рэперами и фразе "Ваши мамы – моя целевая аудитория". Недавно он выпустил совместный клип с еще одним членом жюри "Версус", видео-блогером, стендап комиком Юрием Хованским, и побывал на шоу рэп-мема Большого Русского Босса, который, по слухам, теперь связан с "Камеди Клаб".

"Версус" – это шоу, которое имеет поклонников, критиков, ненавистников, миллионы просмотров. И никого не оставляет равнодушным к своему контенту. В прошлом году известная звезда американских баттлов Dizaster изъявил желание выйти против непобедимого Оксимирона. Мирон ответил согласием. А участие в баттле против Славы КПСС он назвал тренировкой перед выходом на мировой уровень.

"Версус баттл" сегодня вызывает много споров. Зампред Госдумы Геннадий Онищенко предлагает запретить официальным СМИ освещать новости о нем. Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "КП" заявил, что это "дешевые бульварные словечки в воздух" и утверждает, что это "вообще не про музыку". А певец и композитор Юрий Лоза на своей странице в социальной сети пишет, что "поэзией тут не пахнет". При этом сами адепты движения говорят, что "здесь куется новая российская словесность".