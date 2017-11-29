В Омске 12-летняя школьница ждет ребенка от родного отца

В Омске 12-летняя девочка забеременела от своего отца. Интересное положение подростка обнаружилось случайно.

Мать девочки привела ее к врачу из-за постоянных жалоб на недомогание – головокружение и тошноту. Обследование показало, что у ребенка поздний срок беременности, который предполагает лишь один выход – роды, передает "Вечерний Омск".

После открывшихся обстоятельств мать подростка обратилась в полицию. В процессе общения с психологами девочка призналась, что в мае 2017 года ее изнасиловал отец. При этом мужчина заставил дочь молчать, пригрозив расправой.

Через два месяца после совершения преступления отец девочки уехал из Омска в другой регион на заработки. Мать не замечала ничего необычного за ребенком. Девочка отличается полноватым телосложением, поэтому живот не бросался в глаза.

Подросток хранил молчание и обратился за помощью к матери, когда стало совсем плохо. По факту изнасилования лица, не достигшего 14 лет, Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело. Мужчина был объявлен в федеральный розыск.

Как удалось выяснить полиции, последние месяцы 37-летний насильник жил на Урале. К тому времени, как правоохранительные органы нашли злоумышленника, он был мертв – предположительно, свел счеты с жизнью. Расследование продолжается.