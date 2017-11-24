Мужчина изнасиловал своих падчериц

Житель Вологодской области признан виновным в сексуальном насилии над своими падчерицами. Как установил суд, 43-летний мужчина осенью 2015 года и летом 2016 года надругался над малолетними дочерьми супруги, передает FlashNord.
По решению суда обвиняемый приговорен к 19 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в тюрьме, а через пять лет отправится в исправительную колонию строгого режима.
Фанаты считают, что певица перестаралась с изменениями во внешности
Законы России и Англии дают разные права жене, родителям и детям певца
У актрисы после пережитого поднялась температура
Телеблондинка теперь обитает в новых апартаментах