Мужчина изнасиловал своих падчериц

Житель Вологодской области признан виновным в сексуальном насилии над своими падчерицами. Как установил суд, 43-летний мужчина осенью 2015 года и летом 2016 года надругался над малолетними дочерьми супруги, передает FlashNord.

По решению суда обвиняемый приговорен к 19 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в тюрьме, а через пять лет отправится в исправительную колонию строгого режима.

