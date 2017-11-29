Таксист изнасиловал мужчину в центре Москвы

Около 05:00 мск молодой человек поймал такси около ночного клуба "Пропаганда" и попросил довезти до шоссе Энтузиастов. По дороге водитель белой Honda Accord начал запугивать пассажира и склонять к интимной близости. В итоге злоумышленник завез его в один из дворов на Симоновском Валу в центре Москвы и изнасиловал, передает Life.ru.
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