Таксист изнасиловал мужчину в центре Москвы

Около 05:00 мск молодой человек поймал такси около ночного клуба "Пропаганда" и попросил довезти до шоссе Энтузиастов. По дороге водитель белой Honda Accord начал запугивать пассажира и склонять к интимной близости. В итоге злоумышленник завез его в один из дворов на Симоновском Валу в центре Москвы и изнасиловал, передает Life.ru.