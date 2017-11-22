Известная певица получила страшную травму в пьяном ДТП

Солистка театра оперы и балета Коми Ольга Сосновская попала в серьезную аварию в Кировской области. Артистка прикована к постели.

Известно, что происшествие случилось 11 ноября. Артистка с двумя коллегами на такси возвращались с гастролей в Ижевске. С Сосновской ехали солист театра, тенор Борис Калашников и ударник оркестра Денис Кочетков.

Мужчины отделались ушибами, а у артистки диагностировали перелом позвоночника. Теперь она прикована к постели. Певица поделилась подробностями произошедшего. По ее словам, удар был такой силы, что ее "выгнуло". По прогнозам медиков, Сосновской предстоит длительное лечение.

Виновником аварии стал водитель лесовоза, который за несколько часов, будучи в нетрезвом состоянии, совершил два ДТП, сообщает "Газета.ru". Ночью мужчина снес на трассе столб и скрылся, а утром выехал на встречку и столкнулся с машиной, в которой ехали артисты.

Напомним, ранее в ДТП серьезно пострадал солист группы "Песняры" Андрей Еронин. Прямо под колеса автомобиля артиста выскочил лось. Животное погибло. У певца диагностировали разрыв сетчатки глаза, что может привести к потере зрения, и повреждение носовой перегородки. Артист был доставлен в больницу, врачи провели ему операцию на глазах.

Как писали Dni.Ru, в октябре этого года попал в аварию в Пермском крае и знаменитый российский певец Олег Газманов. Он наехал на яму с арматурой – у автомобиля пробиты два колеса. Артист не пострадал.