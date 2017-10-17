Газманов попал в аварию под Пермью

Знаменитый российский певец Олег Газманов попал в ДТП в Пермском крае. Он наехал на яму с арматурой – у автомобиля пробиты два колеса. Артист не пострадал.

Пока сотрудники ГИБДД оформляли документы на месте происшествия, в аварию на том же участке попала еще одна машина, передает РИА ФАН. "Всем здесь ехать осторожно, иначе тоже попадете", – предупредил водителей Газманов.