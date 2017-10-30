Солист "Песняров" получил страшные травмы в ДТП

Солист группы "Песняры" Андрей Еронин серьезно пострадал в ДТП. Лось выскочил прямо под колеса машины артиста.

В результате столкновения животное погибло, а певец сильно пострадал. У него диагностировали разрыв сетчатки глаза, который может привести к потере зрения, и повреждение носовой перегородки. Артист был доставлен в больницу, врачи провели ему операцию на глазах, передает журнал "СтарХит". Сейчас Еронин идет на поправку. Он планирует вернуться в Москву 10 ноября.

Как сообщает пресса, инцидент произошел на трассе Москва-Минск в темное время суток. Еронин, который родился в Московской области, а жил в Беларуси часто совершает такие пробеги. В этот раз поездка оказалась неудачной. Однако, руководитель коллектива "Песяры" Леонид Борткевич считает, что ничего серьезного не произошло.

"Ох! Андрюша! Сынок! Ну что ты паникуешь?! Если бы ты знал сколько раз за годы работы в "Песнярах" мне приходилось выходить на сцену с синяком под глазом! На голос это не влияет – уж поверь мне!" – приводит слова музыканта журнал "СтарХит".

Публикация от Андрей Еронин (@andreyeronin) Ноя 24 2016 в 6:25 PST

Напомним, недавно многие СМИ писали, что Андрей Еронин получил травму на съемках своего нового клипа на песню "Приди ко мне". По словам его менеджера, Константина Филиппова, по сюжету видео Андрей Еронин должен был драться. Однако, его партнер по съемочной площадке не рассчитал силы.

"Во время сцены с дракой актер Сергей Яцков так вошел в роль главного мордобоя, что не рассчитал силу своего удара и, мягко говоря, переусердствовал", – рассказывал Филиппов. В итоге, у Еронина пошла кровь из носа и артист почувствовал недомогание. Съемки пришлось прервать.