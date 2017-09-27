Актер из "Физрука" погиб при попытке помочь раненым в ДТП

В массовом ДТП погиб молодой актер Егор Клинаев. Он остановился, чтобы проверить, не нужна ли помощь участникам аварии на МКАД.

Когда юноша вышел из машины, его сбил проносившийся мимо внедорожник. Егору было 18 лет. Артист получил права только в мае этого года. Страница молодого человека в социальной сети "Вконтакте" пестрела фотографиями машин в ночном городе. Судя по его подпискам в социальной сети, актер активно интересовался мощными автомобилями и уличными гонками.

Как сообщает "Газета.ru" со ссылкой на "МК", несчастный случай произошел около трех часов ночи. Звезда "Физрука" ехал по кольцевой дороге, и в районе 24 километра увидел ДТП с участием Shkoda Octavia, ВАЗ 2110 и "Газель" которые стояли на пятой полосе. Авария была легкой, в ней никто не пострадал.

Актер остановился, чтобы узнать, не нужна ли водителям помощь. Выйдя из своей Toyota Mark-2, которую он припарковал прямо за машинами участников ДТП, Егор подошел к остановившимся автомобилям, разговорился с их владельцами и решил подождать инспекторов ГАИ вместе с ними.

В этот момент по той же пятой полосе, на которой находились люди, ехала Honda Accord. Так как участники ДТП не выставили аварийные знаки, то водитель иномарки просто их не заметил. На большой скорости он врезался в трех человек, которые стояли около машин. Двое пострадавших госпитализированы. Один с ушибами мягких тканей, а второй со скальпированной раной головы.

Публикация от Egor Klinaev (@klinaev_egor) Авг 31 2017 в 8:04 PDT

Егору повезло меньше, он скончался на месте ДТП. Карьера молодого актера шла вверх. Он дебютировал на экранах в 2012 году, в главной роли в ленте "Тайна Егора". Потом успел сняться в восьми картинах за три года, а в апреле 2016 года молодой артист сыграл нового персонажа в третьем сезоне сериала "Физрук".