Новые подробности убийства пауэрлифтера Драчева

Выяснились новые обстоятельства убийства пауэрлифтера Андрея Драчева в Хабаровске. Оказалось, что сотрудник полиции стал свидетелем смертельной потасовки, но не принял никаких мер.

В Хабаровске уволен сотрудник патрульно-постовой службы, младший сержант полиции, бездействовавший во время убийства пауэрлифтера Андрея Драчева. Об этом сообщается на сайте управления МВД России по Хабаровскому краю.

Как выяснили следователи, во время драки страж порядка находился в одной компании с бойцом смешанных единоборств Анаром Аллахверановым, подозреваемым в расправе. Исполняющий обязанности начальника местного управления МВД решил уволить полицейского "по отрицательным мотивам".

Кроме того, в отношении его руководства будут приняты "самые строгие меры дисциплинарного воздействия, вплоть до увольнения из органов внутренних дел". Расследование громкого преступления продолжается.

Напомним, трагедия произошла ранним утром 20 августа возле кафе "Галерея" в центре Хабаровска. Между мужчинами завязалась драка, в ходе которой спортсмен пропустил удар ногой по голове, а затем соперник добил его. Как показала экспертиза, Драчев умер от черепно-мозговой травмы.

Подозреваемый в убийстве Аллахверанов с места происшествия скрылся. Он был объявлен в федеральный и международный розыск, но позже пришел с повинной и сознался в совершении преступления.