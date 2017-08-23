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За голову убийцы чемпиона мира Драчева объявлена награда

Анар Аллахверанов. Фото: vk.com
В Хабаровском крае полиция объявила вознаграждение в размере 500 тысяч рублей за информацию о местонахождении Анара Аллахверанова, подозреваемого в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева. Между тем, среди представителей силовых видов спорта разгорелся конфликт в ходе обсуждения громкого преступления.
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"Гарантировано вознаграждение в размере 500 тысяч рублей за информацию, способствующую задержанию 25-летнего Анар Алияр-оглы Аллахверанова", – говорится в сообщении УМВД России по Хабаровскому краю.

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Сдавшему подозреваемого полиция гарантирует анонимность и конфиденциальность, передает "Интерфакс". Тем временем, хабаровские борцы провели недавно собрание, чтобы обсудить громкое убийство Андрея Драчева. Наиболее активно на встрече выступал представитель ММА России по Дальнему Востоку Олег Ткаченко.

"Это просто нельзя объединять со спортом, с национальностью. Это просто поступок отдельного человека. Мы здесь все друзья. А это поступок ни человека, ни даже животного, я не знаю, как это назвать. Забили человека. Это что за гадство такое?", – возмутился он.  

Другой спортсмен Евгений Жуков заявил, что хотел бы написать петицию, чтобы не допустить повторения подобного и чтобы убийцу Драчева наказали "по закону". Однако несмотря на рациональность многих высказываний, среди собравшихся разгорелся конфликт, предает Amur Media. В частности, в толпе начали выдвигаться полунационалистические версии случившегося. Также некоторые участники собрания выразили недовольство по поводу того, как продвигается расследование преступления. 

Напомним, пауэрлифтер Андрей Драчев был убит в ходе жестокой уличной драки, которую спровоцировал Анар Аллахверанов. Чемпион мира не хотел выяснять отношения, так как был пьян, однако его обидчик требовал драки. 

После случившегося Аллахверанов скрылся. Сейчас его разыскивает полиция. Предположительно, его может скрывать спортивная группировка, которую возглавляет старший брат подозреваемого. 

Автор: Рудольф Великолепный23 августа 2017, 09:00

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