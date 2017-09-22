Новое видео смертельной драки с чемпионом мира в Хабаровске

В Сети появилось новое видео с места драки у одного из ресторанов Хабаровска, в которой смертельные травмы получил чемпион мира по пауэрлифтингу Андрей Драчев. Кадры должны опровергнуть версию о бездействии сотрудников Росгвардии, которое якобы и привело к столь тяжелым последствиям.

Ролик, снятый камерами наружного наблюдения, опубликовал телеканал "РЕН ТВ". На записи видно, что сотрудники правоохранительных органов подъехали к молодым людям, едва конфликт перешел в острую фазу и одним своим появлением умерили пыл бойцов.

Отметим, на записи участники драки еще в футболках, тогда как ставшие роковыми удары борец наносил уже полураздетым. Также видео показывает, что зачинщик драки наносил беспорядочные удары руками и ногами Андрею Драчеву, когда тот сидел и не мог адекватно ему ответить или хотя бы защититься.

Напомним, трагедия произошла ранним утром 20 августа возле кафе "Галерея" в центре Хабаровска. Между мужчинами завязалась драка, в ходе которой спортсмен пропустил удар ногой по голове, а затем соперник добил его несколькими ударами. Как показала экспертиза, Драчев умер от черепно-мозговой травмы.

Подозреваемый в убийстве Анар Аллахверанов с места происшествия скрылся. Он был объявлен в федеральный и международный розыск, однако позже пришел на явку с повинной и сознался в совершении преступления.