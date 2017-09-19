Обвиняемый в убийстве чемпиона мира в Хабаровске сдался властям

Подозреваемый в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева сдался ФСБ, передает URA.RU. Анар Аллахверанов дал показания и признался в совершении преступления. Правоохранители проводят с ним следственные действия.

Напомним, трагедия произошла ранним утром 20 августа возле кафе "Галерея" в центре Хабаровска. Между мужчинами завязалась драка, в ходе которой спортсмен пропустил удар ногой по голове, а затем соперник добил его несколькими ударами. Как показала экспертиза, Драчев умер от черепно-мозговой травмы.

Аллахверанов скрылся с места происшествия и был объявлен в федеральный и международный розыск. За помощь в его поимке назначили награду в размере 500 тысяч рублей.