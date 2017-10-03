Следователь оправдался за странности в деле "пьяного" мальчика

В возобновившихся слушаниях по делу о сбитом насмерть в Балашихе шестилетнем мальчике новые странности. Теперь возникли вопросы к следователю.

Допрос следователя МУ МВД "Балашихинское" Дмитрия Аринушкина затянулся до девяти часов вечера. В момент аварии он был на дежурстве. Когда Аринушкин прибыл на место происшествия, там уже были несколько экипажей ГИБДД во главе с начальником балашихинской госавтоинспекции. Следователь пояснил, что на ДТП с летальным исходом часто приезжает руководство, пишет МК.

Что касается схемы места происшесттвия, составленной следователем, то там тоже обнаружены неточности. Например, отсутствуют припаркованные автомобили: в действительности у обочины машины стояли впритирку. На схеме их почему-то нет. Аринушкин сперва объяснил неточность схемы забывчивостью, но потом "вспомнил", что план рисовал инспектор ДПС. "Но я ее потом перепроверил". А припаркованные автомобили не отметил, потому что, по словам Аринушкина, была видеофиксация.

Впрочем, и с этими уликами не все просто. По словам следователя, в деле есть видеофиксация с нескольких камер. На самом деле в тот день камеры почему-то не работали, а единственную запись с видеорегистартора следователь попросил забрать отца сбитого мальчика.

Позже в ходе допроса возможность задать вопросы Аринушкину получила и обвиняемая. Ольга Алисова поинтересовалась, как она почти в одно и то же время могла оказаться и на осмотре места происшествия в Железнодорожном, и на медосвидетельствовании в Балашихе. Так выходит по документам. Также она попросила рассказать суду, что она делала во время осмотра места происшествия. По словам следователя, Ольга сидела в машине. Но тогда – резонно поинтересовалась Алисова – как она могла сидя в машине осмотреть место происшествия?

На главный вопрос – почему он так долго не возбуждал уголовное дело – следователь ответил предсказуемо. Он "проводил проверку".