Близкие "пьяного" мальчика рассказали о сокрытии ключевых улик

Полученные при наезде травмы были гораздо страшнее, а после аварии вещи погибшего могли отстирать от пятен крови, чтобы скрыть всю тяжесть последствий ДТП. Так было сделано чтобы избежать высоких компенсаций.

Пока в суде продолжается процесс по факту самого ДТП, в результате которого погиб шестилетний мальчик (позже объявленный пьяным по итогам экспертизы), идет расследование второго связанного с этой трагедией дела, о халатности при медэкспертизе. Оно было возбуждено по факту обнаружения в крови мальчика 2,7 промилле алкоголя: для ребенка доза смертельная.



Полученные при наезде повреждения намеренно пытались скрыть или приуменьшить, считает представитель интересов семьи потерпевших. Делалось это якобы для того, чтобы в дальнейшем снизить степень вины водителя, что повлияло бы на размер возможных выплат по иску к виновнице ДТП Ольге Алисовой, уточняет "Газета.ru".



"Такое ощущение, что эксперт Михаил Клейменов сделал все, чтобы скрыть важные для следствия данные о повреждениях тела. Есть существенное противоречие между детализированными свидетельскими показаниями о переезде через тело ребенка в области живота передним правым колесом автомобиля и отсутствием специфических и характерных для переезда признаков по результатам судебно-медицинского исследования трупа. Нет следов травмирующей силы в проекции разрыва селезенки, нет повреждений кожного покрова в области живота, поясницы и нижней части груди. Кроме того, имеется несоответствие времени образования посттравматических осложнений, описанных в заключении, в частности, отека головного мозга, для развития которого при наличии только ушиба и субарахноидальных кровоизлияний требуется значительно больше времени", – подробно расписал независимый эксперт.



Он указывает, что в выводах экспертизы отсутствуют данные о переломах таза, позвоночника, ребер, грудины, лопаток, костей конечностей, повреждений подкожных мягких тканей и связочного аппарата туловища. Нет в экспертизе указания о контактных следах протектора колеса, не было информации о грубой деформации внутренних органов, их размозжении и смещении, ожогов от контакта с раскаленными элементами.

"Непонятно, как при такой грубой травме на теле ребенка не обнаружено ни одного контактного повреждения. На конечностях, на туловище отсутствуют повреждения от действия неограниченной поверхности соударения при наличии следов протаскивания и сдавления на одежде", – говорит эксперт. К слову, именно он помогал составить правильное заявление в следственный комитет отцу погибшего мальчика, Роману Шимко.

Независимая экспертиза была готова проверить свои выводы. Для этого всего лишь было необходимо забрать одежду мальчика из отдела полиции. За вещами поехала мать мальчика, но не смогла их забрать: ей стало плохо при виде окровавленных пакетов. Когда за ними поехали мужчины, вещей в полиции уже не было. Их предали в прокуратуру.

"Есть известные способы вывести экспертов на чистую воду: по следам крови на одежде можно четко обрисовать, какие были повреждения. Например, есть кровь на спине, значит, был разрыв кожи, перелом лопаток. Есть кровь на животе, на майке, значит, был перелом ребер и так далее". Это все, уточняет эксперт, является отягчающими обстоятельствами, влияющими на размер компенсации родственникам.

Ранее Dni.Ru сообщали, что Роман Шимко, отец погибшего во дворе жилого дома в ДТП шестилетнего мальчика, обратился в Следственный комитет с новым заявлением. Он обвинил проводивших экспертизу тела ребенка специалистов в злоупотреблении должностными полномочиями, фальсификации доказательств, служебном подлоге и даче заведомо ложных показаний. Такое решение Шимко принял, дождавшись результатов независимой экспертизы, проводимой на основании медицинского заключения по телу ребенка. Забор крови после ДТП делал заведующий отделением судебно-медицинской экспертизы города Железнодорожный "Бюро СМЭ" Михаил Клейменов, который позже фигурировал в прессе и раздавал интервью. А вот его коллегу из этой же организации Галину Аксенову журналисты обошли вниманием, но именно она проводила тот самый скандальный анализ крови и отвечала за отправленные образцы. Роман Шимко уверен, что тест на содержание алкоголя был сфальсифицирован.