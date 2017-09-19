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Вскрылись новые нарушения в деле "пьяного" мальчика

Фото: GLOBAL LOOK press/Sebastian Gollnow
В крови шестилетнего ребенка, погибшего во дворе дома в ДТП, не могло быть 2,7 промилле алкоголя: он бы просто потерял сознание, считают независимые эксперты. Отец мальчика еще больше уверился: в первом исследовании имели место нарушения или сговор.
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Роман Шимко, отец погибшего во дворе жилого дома в ДТП шестилетнего мальчика, обратился в Следственный комитет с новым заявлением. Он обвинил проводивших экспертизу тела ребенка специалистов в злоупотреблении должностными полномочиями, фальсификации доказательств, служебном подлоге и даче заведомо ложных показаний, сообщает "Газета.ru".

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 ДТП с "пьяным" мальчиком

Сюжеты ДТП с "пьяным" мальчиком

Такое решение Шимко принял, дождавшись результатов независимой экспертизы, проводимой на основании медицинского заключения по телу ребенка. Забор крови после ДТП делал заведующий отделением судебно-медицинской экспертизы города Железнодорожный "Бюро СМЭ" Михаил Клейменов, который позже фигурировал в прессе и раздавал интервью. А вот его коллегу из этой же организации Галину Аксенову журналисты обошли вниманием, но именно она проводила тот самый скандальный анализ крови и отвечала за отправленные образцы. Роман Шимко уверен, что тест на содержание алкоголя был сфальсифицирован.

Кроме того, в своем заявлении мужчина просит Следственный комитет проверить: могли ли эксперты вступить в преступный сговор и скрыть важные данные о повреждениях тела его шестилетнего сына. Эти повреждения, как на условиях анонимности пояснил "Газете.ru" независимый эксперт, играют важнейшую роль при определении ущерба, нанесенного потерпевшим.

"Чем тяжелее травмы, тем выше должна быть сумма компенсации. Перед смертью ребенка протащило 12 метров, он мучился, умирал восемь-десять минут, истекая кровью, хрипел. Ребенок умер от политравмы, а не от открытой черепно-мозговой травмы, как пишут эксперты в заключении. То есть внутренние органы ребенка были настолько повреждены, что это было несовместимо с жизнью", – сделал вывод специалист.

У мальчика был разрыв селезенки. Именно это обстоятельство первично: кровопотеря вызвала болевой шок, пострадавший потерял сознание, потом у него возник отек головного мозга.

"Это отягчающие обстоятельства. Так, за травму головы можно получить примерно 750 тысяч рублей, а по этому набору травм – гораздо больше, – сказал эксперт. – Потому трудно объяснить, почему в документе отсутствует информация о переломе таза, позвоночника, ребер, грудины, лопаток, костей конечностей и других повреждениях, включая повреждения внутренних органов".

В Следственном комитете идет расследование уголовного дела о халатности, возбужденное по факту обнаружения в крови мальчика 2,7 промилле алкоголя. Дело по факту гибели ребенка под колесами Hyundai рассматривает городской суд города Железнодорожный. 

Автор: Алексей Минин19 сентября 2017, 17:23

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