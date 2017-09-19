Вскрылись новые нарушения в деле "пьяного" мальчика

В крови шестилетнего ребенка, погибшего во дворе дома в ДТП, не могло быть 2,7 промилле алкоголя: он бы просто потерял сознание, считают независимые эксперты. Отец мальчика еще больше уверился: в первом исследовании имели место нарушения или сговор.

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