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Похититель школьницы в Оренбурге оказался педофилом со стажем

Юрий Тиунов. Фото: vk.com
Задержанного похитителя 12-летней оренбургской школьницы Юрия Тиунова проверили на причастность к другим преступлениям. Оказалось, что мужчина уже совершил злодеяния в 2011 году в отношении двух школьников в Пермском крае.
прочитано 2017 раз

Происшествия случились возле Краснокамска весной 2011 года, когда двое детей 7 и 11 лет без присмотра взрослых катались в лесу на лыжах. К ним подошел неизвестный и, применив физическую силу, совершил в отношении детей насильственные действия сексуального характера.

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Шесть лет тяжкое преступление оставалось нераскрытым. Когда похитителя Анастасии Дьяковой грузчика магазина "Магнит" Тиунова проверяли на причастность к другим преступлениям, по ДНК-учетам были выявлены совпадения с генотипом лица, совершившего нападение на детей в краснокамском лесу, сообщает сайт "Комсомольская правда" со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.

Составленный по описанию пострадавших детей фоторобот оказался очень похожим на задержанного в Оренбурге похитителя. После ареста Тиунова правоохранители сообщили подробности поисковой операции.

За 10 минут до похищения Насти водитель на белой Lada Granta уже попытался увезти с собой на том же авто еще двух девочек. К счастью, им удалось отбиться от неизвестного. Позже девочки описали человека, который напал на них, в точности похожего на задержанного Юрия Тиунова.

Как писали Dni.Ru, в Оренбурге неизвестный на автомобиле Lada Granta похитил 12-летнюю девочку. Злоумышленник насильно посадил ее в машину и скрылся. Момент похищения попал на видео. На опубликованных кадрах видно, как автомобиль со школьницей, закрытой внутри, удаляется с места происшествия.

Автор: Людмила Фоканова19 января 2017, 21:58

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