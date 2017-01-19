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Девочка подтвердила, что ее силой увезли за город, где похититель заставлял ее пить алкоголь
Похититель школьницы в Оренбурге оказался педофилом со стажем
Происшествия случились возле Краснокамска весной 2011 года, когда двое детей 7 и 11 лет без присмотра взрослых катались в лесу на лыжах. К ним подошел неизвестный и, применив физическую силу, совершил в отношении детей насильственные действия сексуального характера.
Шесть лет тяжкое преступление оставалось нераскрытым. Когда похитителя Анастасии Дьяковой грузчика магазина "Магнит" Тиунова проверяли на причастность к другим преступлениям, по ДНК-учетам были выявлены совпадения с генотипом лица, совершившего нападение на детей в краснокамском лесу, сообщает сайт "Комсомольская правда" со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.
Составленный по описанию пострадавших детей фоторобот оказался очень похожим на задержанного в Оренбурге похитителя. После ареста Тиунова правоохранители сообщили подробности поисковой операции.
За 10 минут до похищения Насти водитель на белой Lada Granta уже попытался увезти с собой на том же авто еще двух девочек. К счастью, им удалось отбиться от неизвестного. Позже девочки описали человека, который напал на них, в точности похожего на задержанного Юрия Тиунова.
Как писали Dni.Ru, в Оренбурге неизвестный на автомобиле Lada Granta похитил 12-летнюю девочку. Злоумышленник насильно посадил ее в машину и скрылся. Момент похищения попал на видео. На опубликованных кадрах видно, как автомобиль со школьницей, закрытой внутри, удаляется с места происшествия.
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