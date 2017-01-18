Похищенная в Оренбурге девочка позвонила маме из багажника

Оренбургские следователи опубликовали подробности похищения 12-летней школьницы Насти Дьяковой. Стало известно, что после того, как похититель силой затащил девочку в багажник легкового автомобиля, пленница решила воспользоваться телефоном.

Из багажника невольница сначала отправила сообщение маме, а затем позвонила ей и попросила о помощи. Женщина тут же обратилась в полицию и заявила о похищении дочери. Это позволило своевременно организовать поисковые мероприятия, отметила старший помощник руководителя регионального СК Анжелика Линькова.

По оперативным данным, злоумышленник действовал в одиночку, сообщает RIA56. После многочасовых поисков его автомобиль с девочкой в багажнике обнаружили сотрудники полиции и волонтеры на городской свалке. Подозреваемый в похищении девочки мужчина при задержании сопротивления не оказал и факт похищения признал.

Похитителем школьницы оказался оказался ранее не судимый 29-летний житель Пермского края. По информации следствия, подозреваемый приехал в Оренбург на заработки в ноябре 2016 года. Мужчина работал в коммерческой организации рабочим, семьи и детей не имеет.

Тем временем уголовное дело о похищении школьницы получило широкий общественный резонанс. В связи с этим руководству следственного управления поручено передать его в отдел по расследованию особо важных дел для дальнейшей разработки.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге неизвестным на автомобиле Lada Granta была похищена 12-летняя девочка. Злоумышленник насильно посадил ее в машину и скрылся. Момент похищения школьницы попал на видео. На опубликованных кадрах видно, как автомобиль с школьницей, закрытой внутри, удаляется с места похищения.

Как писали Dni.Ru, сейчас с пострадавшей работают психологи и медики. В настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает.