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Похищенная школьница из Оренбурга рассказала об издевательствах

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov
Похищенная 12-летняя Анастасия Дьякова, которую 17 января нашли живой в автомобиле на городской свалке в Оренбурге, рассказала, как 29-летний злоумышленник издевался над ней. Девочка отметила, что не знает, почему Юрий Тиунов мог ее выкрасть.
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Школьница рассказала о том, что похититель силой запихнул ее в багажник около ее же подъезда. Настя, несмотря на пережитый ужас, утверждает, что сейчас чувствует себя уже нормально и вспоминает подробности случившегося.

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"Во дворе в багажник засунули и привезли за город, и били там. Написала маме, что меня увозят, чтобы она помогла мне. Меня везли минут 15–20, не знаю, куда привезли", – цитирует девочку Life.ru. Школьница подтвердила, что похититель издевался над ней.

"Бил все время, в основном молчал. По лицу бил и по руке – я прикрывалась рукой", – сообщила она. "Меня нашла полиция. Они увидели машину и подъехали. Похититель тогда впереди сидел, увидел полицию и пошел к ним смотреть. Похититель не пытался сбежать", – рассказала Настя.

Девочка отметила, что не знает, почему мужчина мог ее выкрасть. По версии следствия, он хотел изнасиловать ребенка. В свою очередь, мама школьницы рассказала, что Настя чувствует себя плохо, но старается держаться.

"В плохом состоянии, лицо все побито. Сейчас следователь приедет, в больницу на освидетельствование поедем. Психологи будут работать. Говорила, что избивал ее, заставлял пить коньяк, нюхал какой-то порошок", – говорит мама Насти. Женщина сообщила, что находилась дома, когда дочь отправила ей СМС с сообщением о случившемся.

Выяснилось, что за десять минут до похищения 12-летней Насти Дьяковой злоумышленник пытался украсть еще двух школьниц. "Спустя час после поисков преступника следователи располагали данными о том, что похититель действовал в одиночку и совершил преступление со второй попытки. За 10 минут до этого он уже пытался увезти с собой на том же авто еще двух девочек, которым удалось отбиться от него. Приметы нападавшего позволили предположить, что это один и тот же человек", – рассказали в Следственном комитете по Оренбургской области.

Как писали Dni.Ru, в Оренбурге неизвестный на автомобиле Lada Granta похитил 12-летнюю девочку. Злоумышленник насильно посадил ее в машину и скрылся. Момент похищения попал на видео. На опубликованных кадрах видно, как автомобиль со школьницей, закрытой внутри, удаляется с места происшествия.

Автор: Людмила Фоканова19 января 2017, 19:34

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