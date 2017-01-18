Уралец похитил школьницу ради дозы

Стали известны подробности биографии 29-летнего экс-гаишника Юрия Тиунова, похитившего в багажнике 12-летнюю жительницу Оренбурга. Выяснилось, что мужчина употреблял наркотики, и он мог выкрасть девочку ради выкупа.

Бывшая одноклассница задержанного рассказала, что подозрения о наркотической зависимости Юрия Тиунова у нее возникли давно. "Выглядел он неважно в последнее время. Однажды я с ним поздоровалась, он так странно посмотрел на меня и удивленно спросил: "А ты кто?" Тогда я и заподозрила неладное", – цитирует женщину "МК". Также она отметила, что ее общие друзья с Юрием Тиуновым подтвердили ее догадки.

Сосед подозреваемого также рассказал, что его друг уже давно употребляет наркотические вещества. "Об этом знает весь Краснокаменск. Но зарплата у Юрки была небольшая, на нее не разгуляешься. Мать его тоже знала, что сын плотно сидит, поэтому перестала подкидывать ему деньжат", – заявил мужчина.

Также он отметил, что именно отсутствие денег могло подтолкнуть Юрия Тиунова на преступление. "Видимо, в какой-то момент у парня не хватило на дозу. Или задолжал кому приличные суммы. Расплачиваться было нечем, вот и решился на преступление. Я не думаю, что Тиунов готов был убить девочку или изнасиловать, как сейчас пишут в соцсетях. Нет, он выкрал ее ради денег. Думал попросить выкуп у ее родителей", – пояснил сосед.

Вероятно, именно из-за употребления наркотических веществ Юрию Тиунову не удалось осуществить план похищения. Подозреваемого обнаружили в районе заброшенной свалки на автомобиле Lada Granta с заглохшим мотором. По словам сотрудника правоохранительных органов, мужчина не смог дать никаких показаний, а на вопросы стражей порядка он отвечал невразумительными звуками.

По словам участвовавшего в поимке преступника волонтера, из Юрия Тиунова "пытались выбить хоть какие-то признания", однако "речь его была несвязна". "Он никуда не пытался убежать, не сопротивлялся. Стоял и шатался на одном месте. Руки висели как плети. Что-то бубнил", – рассказал волонтер.

Отметим, что Юрий Тиунов на протяжении двух лет работал в сетевом продуктовом магазине. "Вроде парень он был не злобный, но частенько приходил загашенный. Раздражался по мелочам, срывался на сотрудников. Впрочем, дальше слов дело не шло", – рассказал коллега похитителя.

При этом он отметил, что употребление наркотиков не сказывалось на работоспособности Тиунова. Более того, в Оренбург его отправили на открытие нового магазина, где он "должен был провести мастер-класс для новичков".

Примечательно, что в прошлом Юрий Тиунов работал в ГАИ. Через полгода после трудоустройства его уволили из ведомства за проступок.

Напомним, о похищении стало известно от самой 12-летней жертвы похищения. После того, как Юрий Тиунов поместил девочку в багажник, она сообщила матери о произошедшем по телефону. На следующий день после задержания мужчина не смог описать последовательность своих действий. Против него возбуждено уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы.