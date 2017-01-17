Агрессивного мужчину поймали на северо-западе столицы
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Похищенную в Оренбурге школьницу прятали на свалке
В Оренбурге найдена живой похищенная неизвестными на автомобиле Lada 12-летняя Анастасия Дьякова.
По информации Следственного комитета России по региону, девочка была найдена в разыскиваемом автомобиле, обнаруженном в районе городской свалки, передает ФАН. С пострадавшей работают психологи и медики. Жизни девочки ничего не угрожает.
Как сообщает местное СМИ "Новости Оренбурга" на своей странице в Twitter, сотрудники полиции задержали
одного из похитителей. В городе объявлен план "Перехват", оперативники
разыскивают остальных злоумышленников.
Отметим, девочка была насильно посажена в белый автомобиль Lada Granta возле одного из домов по улице Родимцева. По факту похищения было возбуждено уголовное дело.
ДЬЯКОВУ АНАСТАСИЮ НАШЛИ! ЖИВА— Новости Оренбурга (@orenru) 17 января 2017 г.
На фото задержанный и их машина#намприслали
#Оренбург #orenru #oren pic.twitter.com/TZPGCei6eR
Как писали Dni.ru, в Солнечногорском районе Подмосковья трое мужчин насильно удерживали в машине 16-летнюю девочку. Злоумышленники требовали от ее отца выплатить долг. По некоторой информации, деньги необходимо было заплатить фирме "Варужана". К счастью, спустя сутки девочку удалось найти и вернуть домой. Эту информацию сообщили в школе, где учится подросток. По факту происшествия полицейские организовали доследственную проверку.
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