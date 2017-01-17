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Похищенную в Оренбурге школьницу прятали на свалке

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Похищенную в Оренбурге 12-летнюю девочку нашли в разыскиваемом автомобиле, обнаруженном в районе городской свалки. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.
прочитано 888 раз

В Оренбурге найдена живой похищенная неизвестными на автомобиле Lada 12-летняя Анастасия Дьякова.

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По информации Следственного комитета России по региону, девочка была найдена в разыскиваемом автомобиле, обнаруженном в районе городской свалки, передает ФАН. С пострадавшей работают психологи и медики. Жизни девочки ничего не угрожает.

Как сообщает местное СМИ "Новости Оренбурга" на своей странице в Twitter, сотрудники полиции задержали одного из похитителей. В городе объявлен план "Перехват", оперативники разыскивают остальных злоумышленников.

Отметим, девочка была насильно посажена в белый автомобиль Lada Granta возле одного из домов по улице Родимцева. По факту похищения было возбуждено уголовное дело.

Как писали Dni.ru, в Солнечногорском районе Подмосковья трое мужчин насильно удерживали в машине 16-летнюю девочку. Злоумышленники требовали от ее отца выплатить долг. По некоторой информации, деньги необходимо было заплатить фирме "Варужана". К счастью, спустя сутки девочку удалось найти и вернуть домой. Эту информацию сообщили в школе, где учится подросток. По факту происшествия полицейские организовали доследственную проверку.

Автор: Людмила Фоканова17 января 2017, 21:08

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