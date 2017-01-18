Похищенную в Оренбурге школьницу напоили и избили

Появились подробности похищения 12-летней Анастасии Дьяковой, которую 17 января нашли живой в автомобиле на городской свалке в Оренбурге. Похититель заставлял школьницу пить алкоголь и пытался изнасиловать.

Когда сотрудники управления Следственного комитета России (СКР) по Оренбургской области совместно с полицейскими отыскали девочку, она рассказала стражам порядка о похищении, а также сообщила подробности того, что с ней делал 29-летний преступник. Им оказался сотрудник магазина "Магнит".

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По словам Насти, похититель заставлял ее пить коньяк, в который подмешивал белый порошок, и пил сам. Мужчина жестоко обращался со школьницей, кричал на нее и бил, когда она сопротивлялась в ответ на его просьбы.

После приема спиртного преступник раздел Настю и разделся сам, а затем попытался изнасиловать. "Трудно было слушать ее рассказ и то, что он с ней делал. Он не просто к ней приставал, он раздел ее, но ему помешали полиция с волонтерами. Поэтому у него ничего не получилось", – сообщает Life.ru со ссылкой на собственный источник, знакомый с ситуацией. Сейчас Настя Дьякова находится в больнице под наблюдением врачей.

Уголовное дело о похищении школьницы получило широкий общественный резонанс. В связи с этим руководству следственного управления поручено передать его в отдел по расследованию особо важных дел для дальнейшей разработки.

Как писали Dni.Ru, в Оренбурге неизвестный на автомобиле Lada Granta похитил 12-летнюю девочку. Злоумышленник насильно посадил ее в машину и скрылся. Момент похищения школьницы попал на видео. На опубликованных кадрах видно, как автомобиль со школьницей, закрытой внутри, удаляется с места происшествия.