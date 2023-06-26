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Отпуск без забот: 5 лучших направлений для отдыха этим летом

Отпуск без забот: 5 лучших направлений для отдыха этим летом
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Есть много вариантов весело провести летний отпуск без мороки с оформлением визы. Рассказываем про пять самых интересных и доступных для российских туристов.

1. Доминиканская Республика

Карибский остров Доминикана стал одним из самых популярных мест для туристов со всего мира. Здесь вас ждет 32 километра песчаных пляжей, чистое море и удивительная природа. Нет необходимости оформлять визу для российского паспорта, если планируете провести здесь не более 30 дней.

2. Турция

Турция, благодаря своей истории и культуре, ежегодно встречает российских туристов с распростертыми объятиями. Курорты предложат чистые пляжи, разнообразную кухню и богатый выбор развлечений. К тому же здесь не нужно оформлять визу на 90 дней.

3. Мексика

Мексика – это та солнечная страна, которая подходит и любителям погреться на пляже, и любителям объектов культуры. Для граждан России не нужна виза на период до шести месяцев, что делает Мексику одним из самых привлекательных и доступных мест для отдыха.

4. Таиланд

Таиланд привлекателен живописными пляжами, кристально чистой водой и экзотическим колоритом. Идеальное место для отдыха телом и душой. И виза на период не более чем 30 дней вам не понадобится.

5. Египет

Махнуть в Египет – значит окунуться в древнюю и богатую историю страны, где можно наслаждаться культурным наследием, а также спокойной и расслабляющей атмосферой. Гражданам России не нужна виза для отдыха на период до 90 дней.

Так что, если вы ищете места, где можно хорошо отдохнуть, греясь на пляже или осматривая достопримечательности, эти направления стоит взять на заметку. Все они предлагают разнообразный досуг и душевную атмосферу, которые помогают оставить заботы и вдоволь насладиться путешествием.

26 июня 2023, 08:40
Фото: unsplash.com
Дни.ру✓ Надежный источник

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