Как правильно собрать чемодан в отпуск
Формулу составления идеального гардероба для отпуска редактор Дней.Ру узнал у известного московского стилиста Юлии Фроузен.
Пункт назначения
Безусловно, набор необходимых для поездки вещей сильно зависит от специфики отпуска, и он будет отличаться в зависимости от того, в каких ситуациях вам придется бывать в течение каникул.
Если это городская экскурсионная программа, то здесь более-менее все понятно – удобные брюки или джинсы, набор разноцветных топов, ветровка или кардиган, в качестве второго слоя, а также кеды и вместительный рюкзак. Все это займет не так много места. Но если это отдых на море, то необходимо продумать ситуационность более тщательно. Как правило, основные форматы это: завтрак, отдых на пляже и вечерние программы (прогулки, выходы в ресторан). Вещи для перечисленных случаев довольно различны по дресс-коду, поэтому необходимо понять, в какой степени нарядными или, наоборот, расслабленными вам нужно быть в той или иной ситуации.
Модные "капсулы"
Чтобы составить грамотный гардероб для отдыха необходима база (универсальные по стилю вещи, которые легко сочетаются с большей частью вашего гардероба, включая аксессуары). Благодаря им, вы можете легко скомпоновать так называемые "капсулы", то есть комплекты одежды в различных стилистиках и дресс-кодах на основе одной базовой вещи. Так, зачастую в качестве базы отдают предпочтение низам (юбки и брюки) и паре универсальных платьев. В случае пляжного отдыха, идеальным решением станут платье-туника и лаконичное платье футлярного типа из облегченной струящейся ткани. Минимальный набор для базы – хотя бы три типа низа. В зависимости от возраста и типа фигуры женщины, это могут быть шорты (желательно из хлопка и с угловыми карманами), брюки и юбка. Например, шорты можно абсолютно смело надеть на завтрак с поло и модными сейчас слипонами или кедами. А также, отправиться на пляж, дополнив их полупрозрачной рубашкой или туникой. В них можно пойти на прогулку вечером, подобрав соответствующий шелковый топ, сотуар и пару браслетов, босоножки на каблуке или танкетке. С юбкой и брюками та же история. Главное – предпочесть нейтральные по стилю вещи, которые сочетаются с большим количеством стилей. Как правило, это классика в контексте стиля кэжуал.
Для пляжа лучше всего подойдут полупрозрачные рубашки-туники и топы из легких тканей, например, с американской проймой. Они занимают в чемодане не много места, но при этом очень удобны и вариативны – вы так же можете надеть их на завтрак или ужин. Важно лишь правильно подобрать аксессуары, чтобы адаптировать их под нужную ситуацию.
"Платья-рубашки можно надеть поверх купальника, отправляясь днем на пляж, а вечером, собрав на талии тонким ремешком, с брюками длины 7/8, при этом дополнив нужными аксессуарами – браслетами или парой колье, босоножками на каблуке и непременно взять клатч. Так вещь из пляжной превратится в уместную для ужина", – советует Юлия Фроузен.
Для вечера также стоит продумать 2-3 варианта верха – простых по крою, но премиальных по выбору ткани. Это может быть шелковый топ на тонких бретелях, в популярном сейчас бельевом стиле, или легкая рубашка с короткими рукавами, в мужском стиле. И непременно, в список вещей для вечернего дресс-кода желательно добавить хотя бы одно платье. Идеальным выбором станет чуть приталенное платье из струящейся ткани. Обязательно продумайте вещи для "второго слоя" на случай прохладной погоды и ночных прогулок. Легкий трикотажный жакет, летняя парка или удлиненный кардиган станут лучшим решением.
На ход ноги
Поскольку обувь занимает в чемодане достаточно много места и, как правило, имеет немалый вес, поэтому лучше заранее продумать количество пар, которые вы возьмете с собой. Безусловно, основной должна стать обувь на плоской подошве — кеды, слипоны, эспадрильи, сандалии (самую тяжелую, кстати, можно обуть в дорогу). Обувь для пляжа (сандалии, сланцы), какие-то модные кеды и, конечно, босоножки на каблуке для вечера. Не стоит загромождать свой чемодан обувью на выход – достаточно одной пары изящных босоножек нейтрального цвета – они будут дополнять любой образ.
От сумы
Для поездки по экскурсиям достаточно вместительной сумки кросс-боди, куда легко поместятся сувениры, и которая не будет занимать руки, что позволит не отвлекаться от фотографирования достопримечательностей. Для морских каникул понадобится сумка для пляжных принадлежностей, сумка для вечерних прогулок среднего размера (также может быть кросс-боди) и какой-то небольшой клатч для выходов в ресторан.
На свою голову
Пляжный отдых – лучшее время для экспериментов с головными уборами. Широкополую шляпку из соломки не всегда удобно везти с собой, поэтому, если очень хочется покрасоваться на пляже в образе, то лучше купить недорогой головной убор на месте. А вот с собой определенно стоит привезти яркие платки для закручивания модной чалмы.
Тяжкий груз
Вечернее платье – это самый ненужный предмет гардероба в отпуске. Именно нарядные туалеты подолгу висят дома в шкафу и "вывозятся на каникулы" в надежде наконец их выгулять. Однако атмосфера отдыха совершенно не вызывает желания наряжаться, ведь хорошее настроение и загар позволяют выглядеть прекрасно даже в самых простых и удобных вещах. Поэтому нарядные платья чаще всего возвращаются домой, так ни разу и не покинув лоно чемодана.
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