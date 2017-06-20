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Lifestyle

Как правильно собрать чемодан в отпуск

Фото: GLOBAL LOOK press/Frank May
В период отпусков для женщин становится актуальным вопрос, как уместить все самое необходимое в чемодан, чтобы ни в чем не нуждаться, не таскать за собой лишнюю тяжесть и уже тем более не переплачивать в аэропорту за перевес.
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Формулу составления идеального гардероба для отпуска редактор Дней.Ру узнал у известного московского стилиста Юлии Фроузен.

Пункт назначения

Безусловно, набор необходимых для поездки вещей сильно зависит от специфики отпуска, и он будет отличаться в зависимости от того, в каких ситуациях вам придется бывать в течение каникул.

Если это городская экскурсионная программа, то здесь более-менее все понятно – удобные брюки или джинсы, набор разноцветных топов, ветровка или кардиган, в качестве второго слоя, а также кеды и вместительный рюкзак. Все это займет не так много места. Но если это отдых на море, то необходимо продумать ситуационность более тщательно. Как правило, основные форматы это: завтрак, отдых на пляже и вечерние программы (прогулки, выходы в ресторан). Вещи для перечисленных случаев довольно различны по дресс-коду, поэтому необходимо понять, в какой степени нарядными или, наоборот, расслабленными вам нужно быть в той или иной ситуации. 

Модные "капсулы"

Чтобы составить грамотный гардероб для отдыха необходима база (универсальные по стилю вещи, которые легко сочетаются с большей частью вашего гардероба, включая аксессуары). Благодаря им, вы можете легко скомпоновать так называемые "капсулы", то есть комплекты одежды в различных стилистиках и дресс-кодах на основе одной базовой вещи. Так, зачастую в качестве базы отдают предпочтение низам (юбки и брюки) и паре универсальных платьев. В случае пляжного отдыха, идеальным решением станут платье-туника и лаконичное платье футлярного типа из облегченной струящейся ткани. Минимальный набор для базы – хотя бы три типа низа. В зависимости от возраста и типа фигуры женщины, это могут быть шорты (желательно из хлопка и с угловыми карманами), брюки и юбка. Например, шорты можно абсолютно смело надеть на завтрак с поло и модными сейчас слипонами или кедами. А также, отправиться на пляж, дополнив их полупрозрачной рубашкой или туникой. В них можно пойти на прогулку вечером, подобрав соответствующий шелковый топ, сотуар и пару браслетов, босоножки на каблуке или танкетке. С юбкой и брюками та же история. Главное – предпочесть нейтральные по стилю вещи, которые сочетаются с большим количеством стилей. Как правило, это классика в контексте стиля кэжуал.

Главное правило: отдавайте предпочтение универсальным вещам – меняя аксессуары вы сможете адаптировать их под разные стили.

По мнению стилиста, для недельного отдыха идеально запланировать хотя бы пять вариантов низа. Пусть это будут бермуды или классические шорты, брюки длины 7/8 или струящиеся брюки-палаццо, светлые джинсы, а так же юбка (ориентируйтесь на то, что является базой для вас – мини, карандаш или юбка-трапеция). Также захватите пару платьев для создания романтического настроения. Желательно, чтобы все базовые вещи были нейтральными по стилю и цвету – это поможет легко менять настроение наряда, дополнив комплект аксессуарами. Настоящий must-have для отпуска: юбка из денима или плотной парусины в стиле 70-х. Итак, к этой базе, состоящей из шорт, брюк и юбок, мы подбираем по паре вариантов верха для каждой ситуации. Для завтраков – 2-3 вещи. Полуспортивные или женственные, решать вам. Но как правило, это поло, футболки и рубашки в стиле кэжуал.

Для пляжа лучше всего подойдут полупрозрачные рубашки-туники и топы из легких тканей, например, с американской проймой. Они занимают в чемодане не много места, но при этом очень удобны и вариативны – вы так же можете надеть их на завтрак или ужин. Важно лишь правильно подобрать аксессуары, чтобы адаптировать их под нужную ситуацию. "Платья-рубашки можно надеть поверх купальника, отправляясь днем на пляж, а вечером, собрав на талии тонким ремешком, с брюками длины 7/8, при этом дополнив нужными аксессуарами – браслетами или парой колье, босоножками на каблуке и непременно взять клатч. Так вещь из пляжной превратится в уместную для ужина", – советует Юлия Фроузен.

Для вечера также стоит продумать 2-3 варианта верха –  простых по крою, но премиальных по выбору ткани. Это может быть шелковый топ на тонких бретелях, в популярном сейчас бельевом стиле, или легкая рубашка с короткими рукавами, в мужском стиле. И непременно, в список вещей для вечернего дресс-кода желательно добавить хотя бы одно платье. Идеальным выбором станет чуть приталенное платье из струящейся ткани. Обязательно продумайте вещи для "второго слоя" на случай прохладной погоды и ночных прогулок. Легкий трикотажный жакет, летняя парка или удлиненный кардиган станут лучшим решением.

Модный совет: любой наряд освежает яркий шарф или палантин – с помощью их цвета, фактуры и стилистики рисунка вы за секунду можете изменить или дополнить свой образ.

На ход ноги

Поскольку обувь занимает в чемодане достаточно много места и, как правило, имеет немалый вес, поэтому лучше заранее продумать количество пар, которые вы возьмете с собой. Безусловно, основной должна стать обувь на плоской подошве —  кеды, слипоны, эспадрильи, сандалии (самую тяжелую, кстати, можно обуть в дорогу). Обувь для пляжа (сандалии, сланцы), какие-то модные кеды и, конечно, босоножки на каблуке для вечера. Не стоит загромождать свой чемодан обувью на выход – достаточно одной пары изящных босоножек нейтрального цвета – они будут дополнять любой образ.

От сумы
Для поездки по экскурсиям достаточно вместительной сумки кросс-боди, куда легко поместятся сувениры, и которая не будет занимать руки, что позволит не отвлекаться от фотографирования достопримечательностей. Для морских каникул понадобится сумка для пляжных принадлежностей, сумка для вечерних прогулок среднего размера (также может быть кросс-боди) и какой-то небольшой клатч для выходов в ресторан.

На свою голову

Пляжный отдых – лучшее время для экспериментов с головными уборами. Широкополую шляпку из соломки не всегда удобно везти с собой, поэтому, если очень хочется покрасоваться на пляже в образе, то лучше купить недорогой головной убор на месте. А вот с собой определенно стоит привезти яркие платки для закручивания модной чалмы.

Тяжкий груз

Вечернее платье – это самый ненужный предмет гардероба в отпуске. Именно нарядные туалеты подолгу висят дома в шкафу и "вывозятся на каникулы" в надежде наконец их выгулять. Однако атмосфера отдыха совершенно не вызывает желания наряжаться, ведь хорошее настроение и загар позволяют выглядеть прекрасно даже в самых простых и удобных вещах. Поэтому нарядные платья чаще всего возвращаются домой, так ни разу и не покинув лоно чемодана.

Автор: Ирина Лавери20 июня 2017, 13:08

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