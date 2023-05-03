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Среда 3 мая

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Адептам Чубайса жестко дали по рукам: готовится новый запрет

Адептам Чубайса жестко дали по рукам: готовится новый запрет
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Законопроект внесен в Госдуму.

Анатолий Чубайс – на отечественном политическом поле фигура легендарная. В том смысле, что о его деятельности хотят легенда. А вот чем реально занимался чиновник, мало кто в России сможет понять и объяснять. Бывшего главу Роснано одни считают выдающимся реформатором и даже непонятым гением, другие утверждают, что он негодяй, коррупционер и предатель.

Одно можно констатировать точно: Анатолий Чубайс плевать хотел на интересы России. А ведь ему неоднократно сам глава государства давал шанс доказать свою эффективность. Однако после начала специальной военной операции политик сбежал из страны, даже не сложив полномочия спецпредставителя президента.

Вероятно, скандальному либералу было куда бежать. Вообще, не секрет, что российские чиновники питают особую любовь к заграничной недвижимости. Почему им сидится в стране, в которой они же обязаны формировать высокий уровень жизни – загадка века. Однако всем эти адептам Анатолия Чубайса жестко дали по рукам в Госдуме.

В нижнюю палату российского парламента уже внесен законопроект, который установит запрет на владение заграничной недвижимостью. Об этом сообщает портал URA.RU. По данным "Радио 1", ограничения на покупку домов или квартир будут распространяться в отношении так называемых недружественных стран.

С инициативой о запрете на покупку недвижимости для депутатов, сенаторов, министров и иных должностных лиц выступили члены ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким, уточняет телеканал "360".

3 мая 2023, 11:20
Анатолий Чубайс. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
URA.RU✓ Надежный источник

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Владимир Жириновский. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Станислав Шушкевич. Фото: imago stock&people / www.globallookpress.com
Леонид Кравчук. Фото: Serg Glovny / ZUMA Wire / www.globallookpress.com
Геннадий Бурбулис. Фото: Viktor Chernov / Russian Look / www.globallookpress.com
Михаил Горбачев. Фото: Komsomolskaya Pravda / Russian Look / www.globallookpress.com
Елизавета II. Фото: I-Images / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

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