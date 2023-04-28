Поселились в США, но зарабатывали в России: кто из звезд уехал до СВО

Кристина Орбакайте, Александр Цекало, Валерий Тодоровский скупали заграничную недвижимость на деньги россиян.

После начала специальной военной операции на Украине некоторые отечественные звезды, дабы не терять постоянный источник дохода, а то и преумножить капитал, переориентировались на благодарного западного зрителя. Музыканты, актеры, телеведущие, журналисты – все те, кто спешно собрал чемоданы и покинул родину, напрочь забыли, как зарабатывали все это время на россиянах.

Впрочем, есть среди российских артистов и те, кто покинул страну до начала СВО. Однако и Кристина Орбакайте, и Александр Цекало, и Валерий Тодоровский скупали заграничную недвижимость на деньги россиян. Поселившись в США, на заработки они приезжали в Россию, потому что там, за океаном, их талант ценился не настолько хорошо.

К примеру, наследница Аллы Пугачевой уже более десяти лет живет на две страны. Ее супруг и дочь являются гражданами США. Раньше семья Кристины Орбакайте проводила много времени в Майами, сейчас чаще в Нью-Йорке.

Певица активно выступала в свое время и за счет россиян заработала на несколько объектов недвижимости. Дом дочери Примадонны на Манхэттене сегодня оценивается в 20 миллионов долларов, но десять лет назад Кристина Орбакайте отдала за него в два раза меньше.

Продюсер Александр Цекало частенько появляется на пляжах Лос-Анджелеса, где приобрел элитную недвижимость. 62-летниий артист любит заниматься йогой на берегу океана в компании супруги, которая младше него в два раза. Шоумен продолжает зарабатывать деньги в России, но проекты продюсирует исключительно дистанционно.

Уроженец Одессы Валерий Тодоровский может хоть каждый день ходить в гости к Александру Цекало. Режиссер тоже обосновался в Лос-Анджелесе. Впрочем, карьера маэстро в США никогда не шла, ему всегда было проще работать и зарабатывать деньги в России, хотя и обзавелся американским жильем еще 15 лет назад.