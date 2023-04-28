Поселились в США, но зарабатывали в России: кто из звезд уехал до СВО

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Алексея Панина не стало: Тело сбежавшего на чужбину актера нашли на скамейкеАлексея Панина не стало: Тело сбежавшего на чужбину актера нашли на скамейке Пришибленная горем Собчак побила Дарью Мороз на похоронах БогомоловаПришибленная горем Собчак побила Дарью Мороз на похоронах Богомолова "Выпил коньяка": Появилось видео последних минут жизни Панина перед уходом"Выпил коньяка": Появилось видео последних минут жизни Панина перед уходом Без штанов и со свернутой шеей: новые подробности ухода Алексея ПанинаБез штанов и со свернутой шеей: новые подробности ухода Алексея Панина

Лента новостей

Пятница 28 апреля

10:40"Нам не по пути": объявившая об активном поиске Нинидзе сунула Виторгану свой завядший цветок 10:20"Была задержана": Последовавшая примеру Блиновской Собчак нашла проблем на свою голову 10:00"Боюсь умереть каждый день": не стало разбитого невралгией Андрея Губина 09:40"Буду ее продолжением": внучка о своей судьбе после смерти Долиной 09:20Ботокс, ринопластика, липосакция: Какик пластические операции делала Виктория Боня 09:00Поселились в США, но зарабатывали в России: кто из звезд уехал до СВО 08:40Как по закону избежать работы в майские праздники 08:20Интерес пропал: Робби Уильямс обламывает жену в интиме после отказа от препарата 08:00Спрос на элитные ЖК подскочил в 2,5 раза 06:26"Чудовищные вещи": всплыло темное прошлое арестованного брата Волковой 04:05Как подобрать солнечные очки: объяснила офтальмолог 02:14На каждого арендатора приходится 3 квартиры 00:22Невозможно узнать: в кого превратилась наркозависимая алкоголичка Линдси Лохан 21:58Не стало Софии Ротару: звезду помянули на громкой церемонии 21:06"Перестала вставать": Хирург склонился над Поплавской после отказа почек 20:34Осунулся и сдал: ставший затворником Нагиев появился на юбилее Долиной 19:21Развод и девичья фамилия: нарожавшая от Матвеева Боярская потеряла все 19:00"Приятный бонус": к ЕГЭ раздают дополнительные баллы 18:40"Дешевый хайп": продажа замка Пугачевой оказалась фальшивкой 18:20"Заставил обратить внимание": SHAMAN вывалил свое добро наедине с Киркоровым 18:00"Предательство": в паршивом браке Собчак и Богомолова вылез любовник 17:40Прощание с Филиппом Киркоровым: У гроба знаменитости выстроились сотни россиян с цветами 17:20Обман ради пиара? Вскрылись новые детали засекреченной болезни Власовой 17:00Кадры обысков в коттедже спущенной с небес на землю Блиновской попали в Сеть 16:40"Человек элементарно врал": Надурившую россиян на круглую сумму Боню сдали с потрохами 16:20Мать и ребенок сорвались со скалы во время прогулки в горах Краснодарского края 16:00"Давно": Обосновавшаяся в Испании Ковальчук беззаботно живет на деньги россиян 15:40 "Папа Коля": скромный одиночка Цискаридзе рассекретил взрослую дочь 15:20"Такая задрипанная": Голая Волочкова сунула россиянам под нос свое интимное место 15:00Будет гореть в аду: вскрылось наглое вранье венчанной жены еврея-иноагента Пугачевой священнику 14:40Как прокаженная: Народ шарахается от изуродовавшей себя Пугачевой 14:20"Ребят, простите": прозревший российский комик вышел с покаянием и признал Зеленского фашистом 14:00В подмосковной Коломне рухнула стена районной больницы 13:40По стопам Пугачевой: у задержанной Блиновской нашли недвижимость на миллиард 13:00"Вот это порода": Рудковская оценила мужскую силу спутавшегося с молодухой 90-летнего Киркорова 12:40"Катись!": Перед носом получившей второе гражданство Орбакайте захлопнули дверь 12:20Скрутили на границе: Видео задержания связанной по рукам Блиновской слили в Сеть 12:00В каких регионах России подорожала аренда частной недвижимости 11:40Спрятавшая почерневшую руку кровавая Долина избавилась от верхнего слоя кожи 11:20"Сколько сантиметров?": Погладивший розовую головку Киркоров раскрыл размер своего достоинства 11:00"Сени нет": вычеркнувшая из жизни мужа невестка Валерии ответила на слухи о разводе 10:40Умерла прославленная солистка Большого театра 10:20"Мне было плевать": Раздвинувшая ноги Лолита повиляла промежностью перед чужим мужем 10:00Сама приманила смерть: стало известно о страшном убийстве Гурченко 09:56По стопам Лерчек: Блиновскую задержали при попытке покинуть страну 09:40Прощай, кумир, в слезах Россия: умер Басилашвили 09:20"Сложности и проблемы": плюнувшая в россиян Дапкунайте погрязла в болоте 09:00Почему никому нельзя есть колбасу? 08:40Праздники близко: три рецепта маринада для идеального шашлыка 08:20"Интернатовская пацанка": "быдловато-мужеподобную" Бородину размазали по стенке
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Поселились в США, но зарабатывали в России: кто из звезд уехал до СВО

Поселились в США, но зарабатывали в России: кто из звезд уехал до СВО
116

Кристина Орбакайте, Александр Цекало, Валерий Тодоровский скупали заграничную недвижимость на деньги россиян.

После начала специальной военной операции на Украине некоторые отечественные звезды, дабы не терять постоянный источник дохода, а то и преумножить капитал, переориентировались на благодарного западного зрителя. Музыканты, актеры, телеведущие, журналисты – все те, кто спешно собрал чемоданы и покинул родину, напрочь забыли, как зарабатывали все это время на россиянах.

Впрочем, есть среди российских артистов и те, кто покинул страну до начала СВО. Однако и Кристина Орбакайте, и Александр Цекало, и Валерий Тодоровский скупали заграничную недвижимость на деньги россиян. Поселившись в США, на заработки они приезжали в Россию, потому что там, за океаном, их талант ценился не настолько хорошо.

К примеру, наследница Аллы Пугачевой уже более десяти лет живет на две страны. Ее супруг и дочь являются гражданами США. Раньше семья Кристины Орбакайте проводила много времени в Майами, сейчас чаще в Нью-Йорке.

Певица активно выступала в свое время и за счет россиян заработала на несколько объектов недвижимости. Дом дочери Примадонны на Манхэттене сегодня оценивается в 20 миллионов долларов, но десять лет назад Кристина Орбакайте отдала за него в два раза меньше.

Продюсер Александр Цекало частенько появляется на пляжах Лос-Анджелеса, где приобрел элитную недвижимость. 62-летниий артист любит заниматься йогой на берегу океана в компании супруги, которая младше него в два раза. Шоумен продолжает зарабатывать деньги в России, но проекты продюсирует исключительно дистанционно.

Уроженец Одессы Валерий Тодоровский может хоть каждый день ходить в гости к Александру Цекало. Режиссер тоже обосновался в Лос-Анджелесе. Впрочем, карьера маэстро в США никогда не шла, ему всегда было проще работать и зарабатывать деньги в России, хотя и обзавелся американским жильем еще 15 лет назад.

28 апреля 2023, 09:00
Кристина Орбакайте. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Комсомольская правда✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Кудрявцева, Миронова, Орбакайте: звезды, родившие детей после 40 лет

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

По теме

"До черта таких уродов": армия Пугачевой рвется обратно в Россию

"Катись!": Перед носом получившей второе гражданство Орбакайте захлопнули дверь
Кристина Эдмундовна Орбакайте

Кристина Эдмундовна Орбакайте певица, актриса

Спрос на элитные ЖК подскочил в 2,5 раза

Спрос на элитные ЖК подскочил в 2,5 раза
Одна из причин – рост курса доллара. По итогам марта на первичном рынке высокобюджетных ЖК в столице зафиксирован аномальный скачок спроса – на 156% по сравнению с февралем.

На каждого арендатора приходится 3 квартиры

На каждого арендатора приходится 3 квартиры
В Москве сохраняется высокий уровень предложения. Предложение квартир в аренду в Москве с начала года снизилось на 12%, однако оно все еще в три раза превышает количество потенциальных нанимателей.

Отражение жизни города: в ЖК Headliner появился арт-объект "Источник"

Отражение жизни города: в ЖК Headliner появился арт-объект "Источник"
На территории комплекса жилых небоскребов Headliner 27 апреля состоялось открытие арт-объекта "Источник" из серии "Отражение города". Скульптура художника Льва Ефимова установлена при поддержке группы компаний "КОРТРОС". Композиция задумана как неотъемлемая часть окружающей городской среды.

По стопам Пугачевой: у задержанной Блиновской нашли недвижимость на миллиард

По стопам Пугачевой: у задержанной Блиновской нашли недвижимость на миллиард
Алла Пугачева и Елена Блиновская раньше были соседями. На днях стало известно, что Народная артистка СССР Алла Пугачева все-таки смогла избавиться от элитной недвижимости.

В каких регионах России подорожала аренда частной недвижимости

В каких регионах России подорожала аренда частной недвижимости
Цены взлетели в 60 субъектах РФ. Алтайский край и Саратовская область стали лидерами рейтинга субъектов России по динамике цен на частную арендную недвижимость.

Спрос на льготную ипотеку снизился на 14%

Спрос на льготную ипотеку снизился на 14%
Из-за резкого роста базовой ставки. По итогам первого квартала базовая ставка по ипотеке с господдержкой выросла до 8%, что ожидаемо привело к снижению популярности таких программ.

Выбор читателей

27/04ЧтвПрощание с Филиппом Киркоровым: У гроба знаменитости выстроились сотни россиян с цветами 27/04ЧтвНе стало Софии Ротару: звезду помянули на громкой церемонии 26/04Срд"Нагадил и убежал": выползший из реанимации Михалков выдал кучу жизненных ценностей 27/04ЧтвРазвод и девичья фамилия: нарожавшая от Матвеева Боярская потеряла все 27/04Чтв"Катись!": Перед носом получившей второе гражданство Орбакайте захлопнули дверь 26/04СрдПосле проблем с сердцем: Россия потеряла 61-летнюю Тамару Гвердцители