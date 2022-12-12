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Общество
Владимир Жириновский. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com Станислав Шушкевич. Фото: imago stock&people / www.globallookpress.com Леонид Кравчук. Фото: Serg Glovny / ZUMA Wire / www.globallookpress.com
Геннадий Бурбулис. Фото: Viktor Chernov / Russian Look / www.globallookpress.com Михаил Горбачев. Фото: Komsomolskaya Pravda / Russian Look / www.globallookpress.com Елизавета II. Фото: I-Images / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Сильные мира сего: выдающиеся политики, ушедшие в 2022 году

Владимир Жириновский, Станислав Шушкевич, Леонид Кравчук, Геннадий Бурбулис, Михаил Горбачев и Елизавета II навсегда останутся в памяти своих сограждан.
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2022 год стал довольно сложным и трагичным для нашей страны. В мире произошли серьезные и, возможно, необратимые геополитические изменения. Меж тем, Россия доказала, что с ней нужно считаться, опровергнув миф об однополярном мире, во главе которого стоят США. Увы, но уходящий год лишил нас виднейших политических деятелей, которые навсегда останутся в памяти народа.

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Владимир Вольфович Жириновский политический деятель, депутат Госдумы России

 Михаил Сергеевич Горбачев

Михаил Сергеевич Горбачев президент СССР

ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ

6 апреля не стало одного из самых ярких политиков современной России, основателя и бессменного лидера ЛДПР, народного избранника, который почти 20 лет отстаивал интересы простого человека за трибуной Госдумы. Владимир Жириновский ушел в 75, оставив после себя бессмертные цитаты и прогнозы, которые до сих пор шокируют своей точностью.

Владимир Жириновский. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

СТАНИСЛАВ ШУШКЕВИЧ

Председатель Верховного Совета Белоруссии, видный государственный деятель, один из архитекторов развала СССР и образования СНГ. Станислав Шушкевич ушел из жизни 3 мая. Ему было 87 лет.

Станислав Шушкевич. Фото: imago stock&people / www.globallookpress.com

ЛЕОНИД КРАВЧУк

Всего через неделю, 10 мая, скончался еще один лидер страны, чья подпись стояла под Беловежскими соглашениями. Леонид Кравчук после распада Советского Союза возглавил Украину, а после отставки с поста президента продолжил карьеру в ранге депутата. Политик прожил 88 лет.

Леонид Кравчук. Фото: Serg Glovny / ZUMA Wire / www.globallookpress.com

ГЕННАДИЙ БУРБУЛИС

Один из ярчайших политиков эпохи перестройки и путча. Ближайший соратник президента России Бориса Ельцина, принявший непосредственное участие в развале СССР, государственный секретарь РСФСР Геннадий Бурбулис ушел из жизни 19 июня. Ему было 76 лет.

Геннадий Бурбулис. Фото: Viktor Chernov / Russian Look / www.globallookpress.com

МИХАИЛ ГОРБАЧЕВ

Выдающаяся и в то же время очень противоречивая фигура. Кто-то считает его человеком, давшим Советскому Союзу демократию, кто-то, наоборот, винит его в бездарности и бездействии, приведшим к распаду великой империи. Первый и единственный президент СССР, лауреат Нобелевской премии мира Михаил Горбачев ушел в 91 год. Политика не стало 30 августа.

Михаил Горбачев. Фото: Komsomolskaya Pravda / Russian Look / www.globallookpress.com

ЕЛИЗАВЕТА II

"Лондонский мост рухнул" 8 сентября. Это короткое сообщение означало, что не стало королевы Великобритании. Елизавета II была старейшим в мире главой государства и самым долгоправящим британским монархом. Она прожила 96 лет, 70 из которых занимала трон. Корону после любимой матери унаследовал ее старший сын король Карл III.

Елизавета II. Фото: I-Images / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Владимир Жириновский. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 12 декабря 2022, 08:20 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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