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Анатолий Борисович Чубайс

председатель правления ОАО "Роснано"
Анатолий Борисович Чубайс
  • Дата рождения: 16 июня 1955
  • Место рождения: Борисов, Белорусская ССР, СССР
  • Знак зодиака: Близнецы
  • Жена/Муж: Авдотья Смирнова
  • Дети: Алексей, Ольга

Анатолий Чубайс родился 16 июня 1955 года в городе Борисове Белорусской ССР. В 1977 году окончил Ленинградский инженерно-экономический институт имени Пальмиро Тольятти, в 1983 году защитил кандидатскую диссертацию по экономике. Работал инженером, в середине 80-х был лидером неформального кружка демократически настроенных экономистов Ленинграда.

В 1990 году занимал руководящие должности в Ленсовете, был главным экономическим советником мэра города Анатолия Собчака. Являлся одним из идеологов и руководителей экономических реформ в России 90-х, активно участвовал в политической жизни страны, основал партию "Демократический выбор России".

В правительстве "младореформаторов" Егора Гайдара был председателем Госкомимущества и вице-премьером. Разработал программу приватизации и ввел в обращении ваучеры, что впоследствии вызвало резкую критику его деятельности. При Чубайсе была реализована серия залоговых аукционов по продаже имущества более 100 тысяч госпредприятий. Многие торги были проведены с нарушениями.

В январе 1996 года после поражения проправительственной партии "Наш дом - Россия" на выборах в Госдуму Борис Ельцин отправил Анатолия Чубайса в отставку с поста вице-премьера. Тем не менее он сыграл важную роль в президентской кампании, возглавив предвыборный штаб Ельцина. В 1997 году Чубайс вернулся в правительство на должность вице-премьера и одновременно министра финансов.

В 1998-2008 годах Чубайс возглавлял РАО "ЕЭС России", был одним из авторов концепции реформы холдинга, предусматривающей разделение его на несколько компаний. В 2008 году возглавил новую госкорпорацию "Роснано". Сейчас занимает должность председателя правления ОАО "Роснано".

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