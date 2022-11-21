50 миллионов долларов: полудохлый Чубайс лишился элитной недвижимости

Анатолий Чубайс стал владельцем огромного особняка в Подмосковье через серые схемы.

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Экс-глава "Роснано" Анатолий Чубайс – одна из самых неоднозначных в фигур в российском политическом и экономическом поле. Кто-то считает его либеральным реформатором, а кто-то – мошенником, коррупционером и предателем. Так или иначе, из череды скандалов, бесконечных проверок и ряда уголовных дел бывший специальный представитель президента РФ выбрался сухим.

Подмоченная репутация, конечно, – дело десятое. Интересы России бывшего чиновник никогда особо не волновали. Это стало понятно после изменения геополитической обстановки в мире. Анатолий Чубайс сбежал из страны, даже не сложив полномочия.

Минувшим летом либерал от экономики даже загремел в больницу с очень серьезным недугом. В одной из европейских клиник ему диагностировали редкое аутоиммунное воспалительное заболевание – синдром Гийена-Барре, – который может привести к летальному исходу. 67-летнего политики врачи все же откачали.

Впрочем, консервативные круги обвинили его в пиаре, усомнившись в реальности болезни. В это же время в России силовые структуры теряли время не зря, начав очередную проверку счетов и имущества бывшего высокопоставленного чиновника.

Оказалось, что Анатолий Чубайс является владельцем элитной недвижимости в Подмосковье, которое оценивается примерно 50 миллионов рублей. По данным телеканала "Царьград", загородный дом получен через серые офшорные схемы, поэтому соучастники процесса вынудили политика отказаться от жилья.

А что до обычных россиян, то они офшорами не владеют и в серых схемах не участвуют, поэтому зачастую вынуждены экономить при невысоких доходах. Как лучше это сделать, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня". Впрочем, стоит помнить, что с 1 декабря подорожают ряд услуг ЖКХ, уточняет RT.